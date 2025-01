Filippine: un’inusuale ventata di buon senso…

La Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) ha abbassato le commissioni sui giochi elettronici dal 35% al ​​30%, e le tariffe saranno ulteriormente ridotte per i resort integrati, fino al

La Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) ha abbassato le commissioni sui giochi elettronici dal 35% al ​​30%, e le tariffe saranno ulteriormente ridotte per i resort integrati, fino al 25%, per tenere conto delle spese generali aggiuntive sostenute dagli operatori terrestri. Tali commissioni vengono riscosse sulla base dei ricavi lordi del gioco d’azzardo (GGR) dei titolari di licenza.

Guardacaso, quando le tariffe erano state abbassate dal 50% al 35%, il numero di aziende precedentemente operanti nel mercato grigio che hanno richiesto licenze ufficiali è aumentato del 14%, arrivando a 1.188 titolari di licenza online e terrestri. E a settembre 2024 il settore ha superato l’obiettivo annuale di 100 miliardi di PHP (1,71 miliardi di $) di GGR.

Non solo, alla fine del 2024, i dati ufficiali hanno mostrato che il GGR dei giochi elettronici è aumentato del 464,38% nel terzo trimestre rispetto all’anno precedente.

Insomma, la formula vincente è semplice semplice: abbassando i tassi , PAGCOR ha creato un ambiente normativo più favorevole, incoraggiando gli operatori di gioco online non registrati a passare al mercato legale.

Questa strategia ha anche contribuito in modo significativo alla crescita del settore degli e-game, che è diventato un motore chiave dell’industria locale del gambling. Ma pure il numero di fornitori di servizi di gioco accreditati è aumentato significativamente, da 49 nel 2023 a 174 nel 2024.

Pressgiochi