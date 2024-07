Ferrara: manomettono le slot per vincere, scattano le manette per due ladri

Fingevano di giocare alle slot machine ma in realtà le stavano manomettendo per rubare. Modalità strane, anomale, difformi da un comportamento comune, che hanno sollevato i sospetti del gestore e

Fingevano di giocare alle slot machine ma in realtà le stavano manomettendo per rubare. Modalità strane, anomale, difformi da un comportamento comune, che hanno sollevato i sospetti del gestore e di alcune persone che erano presenti nel locale e che hanno avvertito le forze dell’ordine. L’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Cento ha impedito ai due malviventi, che già avevano alcuni euro in tasca, di farsi beffa dell’ignaro esercente. E’ successo in un bar di Borgo a Vigarano Mainarda intorno alle 10.30 di lunedì mattina. I due erano entrati come tutti i clienti e si erano avviati verso le slot machine del bar fingendo di giocare come qualsiasi avventore. Ma qualcosa ha creato forti sospetti. L’atteggiamento dei due uomini ha sollevato dubbi e sospetti insieme ai rumori intercalati dal silenzio che si percepiva provenire da quell’angolo del bar.

La segnalazione è stata subito inviata alla centrale operativa e la pattuglia dei carabinieri ha trovato i due uomini ancora intenti nella manomissione delle macchine da gioco.

I due, di nazionalità albanese, provenienti dalle province di Piacenza e Cremona e già noti alle forze dell’ordine, sono stati trovati con degli strumenti per manomettere il funzionamento delle slot e con la somma di 85 euro indebitamente riscossa. Il tribunale di Ferrara ha convalidato l’arresto per i due che restano in attesa di processo.

PressGiochi