Ferrara: evade dai domiciliari per giocare alle slot

Ieri pomeriggio, un equipaggio della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ferrara ha effettuato un controllo presso un centro scommesse nel capoluogo estense. Durante l’attività, i carabinieri hanno riconosciuto tra i clienti un uomo di origine nigeriana, già noto alle forze dell’ordine in quanto sottoposto agli arresti domiciliari. I militari hanno quindi avviato gli accertamenti e, dal controllo, è emerso che, pur essendo autorizzato dall’Autorità Giudiziaria a uscire solo in determinati orari, l’uomo si era allontanato dalla sua abitazione in un momento non consentito per recarsi al centro scommesse e giocare alle slot machine.

L’uomo è stato arrestato per “evasione” dopo essere stato accompagnato al Comando Provinciale dei Carabinieri di Ferrara, dove, completate le formalità di rito, è stato rilasciato su disposizione del Pubblico Ministero della Procura di Ferrara, per poi essere nuovamente posto agli arresti domiciliari.

PressGiochi