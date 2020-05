F1. Charles Leclerc protagonista della prossima stagione?

Sarà Carlos Sainz a sostituire Sebastian Vettel alla Ferrari nel 2021. La scuderia di Maranello punta dunque sui giovani: al 22enne Charles Leclerc infatti, si aggiunge il 25enne spagnolo, un’accoppiata che si spera riporti la Rossa ai fasti che merita, dopo un digiuno di vittorie nel Mondiale che dura ormai da 13 anni.

Il dominio Hamilton/Mercedes dovrebbe proseguire anche quest’anno, il pilota britannico punta a vincere il settimo titolo con la scuderia tedesca – eguagliando il record di vittorie di Michael Schumacher – e il suo successo sembra molto probabile anche in questo Mondiale, proposto a un facile 1.50.

Per la prossima stagione però, sotto la lente dei bookmaker di Sisal Matchpoint c’è il francese della Ferrari: Charles Leclerc potrebbe infatti riportare la vittoria a Maranello nell’immediato futuro. Sul tabellone scommesse si può già puntare su Leclerc che vince il Mondiale nel 2021, un’ipotesi che viene proposta a quota 3.00. Ancora difficile invece, il successo in questa stagione offerto a 7.50, dietro al favoritissimo Hamilton (1.50), Verstappen (5.00) e Bottas (6.00).

PressGiochi