EXPOJOC 2024: focus sugli apparecchi tipo B nella nuova ristorazione

La macchina B sta scomparendo da molti locali di nuova generazione, la cui estetica e clientela si discostano dal tradizionale bar di quartiere. Sebbene non si tratti di una generalizzazione, si identifica come un settore di nicchia su cui le aziende operatrici, e di conseguenza i produttori, devono lavorare per integrare il gioco nella fisionomia del locale.

EXPOJOC affronterà questa questione, così come il rinnovamento dei giochi per attirare un nuovo pubblico e l’ottimizzazione del rapporto imprenditoriale tra il bar, l’operatore e l’Amministrazione, in una tavola rotonda che si terrà presso l’Hotel The Westin di Valencia il prossimo 27 novembre.

“Al momento, è una questione che preoccupa e che è necessario affrontare. Per questo abbiamo organizzato questa tavola rotonda per ottenere risposte che abbiano un impatto sul presente e sul futuro del settore ricreativo”, sottolinea J. Ignacio Ferrer, fondatore e direttore di EXPOJOC.

PressGiochi