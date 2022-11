European Safer Gambling Week: cresce l’impatto della settimana dedicata al gioco responsabile

La Settimana europea del gioco d’azzardo più sicuro – che si è svolta dal 17 al 23 ottobre – ha intensificato il suo impatto nella sua seconda edizione, con messaggi di gioco d’azzardo sicuro mostrati 1,5 milioni di volte sulle principali piattaforme di social media nell’UE – un aumento del 400% rispetto al 2021.

La Settimana europea del gioco d’azzardo più sicuro è un’iniziativa paneuropea annuale per promuovere il gioco d’azzardo più sicuro, per fornire ai clienti consigli pratici sul gioco d’azzardo, segnalare l’aiuto disponibile e incoraggiare discussioni aperte e oneste sulle ultime iniziative, normative e ricerche sul gioco d’azzardo responsabile in Europa.

L’iniziativa è stata istituita da EGBA nel 2021 ed è organizzata da un gruppo di associazioni europee di gioco d’azzardo online, tra cui EGBA e i suoi membri, che si riuniscono ogni anno per aumentare la consapevolezza sul gioco d’azzardo più sicuro in Europa. Quest’anno sono stati organizzati 24 diversi eventi, podcast o attività locali in tutta Europa per discutere e promuovere un gioco d’azzardo più sicuro e una campagna sui social media che ha condiviso messaggi di gioco d’azzardo più sicuri tradotti in 17 Stati membri dell’UE. Durante la settimana, EGBA ha ospitato quattro webinar che hanno registrato oltre 1000 registrazioni, riunendo più di 600 parti interessate per discussioni significative sul gioco d’azzardo più sicuro.

Questi webinar hanno avuto 21 relatori, tra cui dalla Commissione Europea, Twitter, KPMG, Kindred Group, Entain, università e organizzazioni per la prevenzione dei danni e un’ampia gamma di partecipanti in tutta Europa.

“Siamo lieti della seconda edizione della European Safer Gambling Week, sia in termini di impatto di sensibilizzazione che di collaborazione raggiunta. Vogliamo intensificare l’iniziativa ogni anno e abbiamo già in programma di migliorare la prossima edizione e consolidare la settimana come un’importante pietra miliare annuale nel calendario del settore del gioco d’azzardo in Europa. Sebbene l’iniziativa si concentri su una settimana dedicata di eventi e iniziative, EGBA e i suoi membri si impegnano a promuovere ogni giorno una forte cultura del gioco d’azzardo più sicuro” ha dichiarato Maarten Haijer, Segretario Generale.

