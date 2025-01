Europa League: la Roma si gioca l’accesso ai sedicesimi, Lazio sicura degli ottavi di finale

Questa sera torna l’Europa League con due match importanti valevoli per l’ottava giornata di questa edizione 2024-2025. Lo stadio Olimpico sarà teatro dello scontro tra la Roma e l’Eintracht Francoforte, un match decisivo per l’accesso ai sedicesimi di finale per i giallorossi. La squadra di Ranieri arriva dopo una dura sconfitta per 1-0 contro l’AZ Alkmaar; gli uomini di Toppmoeller hanno conquistato invece una vittoria 2-0 nella sfida contro il Ferencvaros. Per questa partita i pronostici vedono i giallorossi vittoriosi con l’1 bancato a 1.74, la X viene data a 3.75, mentre il segno 2 ospite è quotato più alto, a 4.55. Riguardo le reti, l’Over 2,5 viene bancato a 1.64, l’Under 2,5 si attesta a 2.12; il Goal è dato a 1.64 e il No Goal è quotato a 2.13. Per i risultati esatti, l’1-1 è atteso a 7.25; lo seguono il 2-1, che si attesta a 8.75, e l’1-0, dato a 9.25.

Sempre oggi, giovedì 30 gennaio, alle ore 21.00 ci sarà il fischio di inizio del match Sporting Braga – Lazio. Gli uomini di Carvalhal hanno subito la quarta sconfitta consecutiva, per 2-1 contro l’Union SG; i biancocelesti, grazie alla vittoria contro la Real Sociedad per 3-1, hanno collezionato i punti per accedere matematicamente agli ottavi di finale. I pronostici propongono il segno 1 della squadra di casa a 2.10, mentre il 2 è atteso più alto, a 3.30. La X è bancata a 3.60. Per quel che riguarda i risultati esatti, l’1-1 è atteso a 7.00, il 2-1 è proposto a 9.25 e l’1-0 è bancato a 9.75. Tutti gli altri risultati esatti sono quotati superiori a 11.50.

PressGiochi