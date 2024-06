Euro 2024. Terza Giornata: gli Azzurri contro la Croazia con quota 2.35

A Stoccarda si apre la terza giornata degli Europei 2024, con il match tra Scozia e Ungheria di domenica 23 giugno. Entrambe le squadre puntano alla vittoria, sognando di qualificarsi al terzo posto nella graduatoria del loro girone, assicurandosi così il passaggio di turno. La Scozia arriva da un pareggio contro la Svizzera, dopo una sconfitta contro la Germania nel match di apertura; l’Ungheria invece ha perso entrambe le partite, giocate contro le squadre elvetica e tedesca. Per questo match, i bookmakers di Betsson prevedono la vittoria degli uomini di Marco Rossi con il segno 2 quotato a 2.55, di poco inferiore all’1 della squadra di Clarke, bancato a 2.65; la X è data a 3.85. Rispetto alle reti, il Goal è dato a 1.64, il No Goal è fissato a 2.13; l’Over 2,5 è atteso a 1.74, mentre la quota dell’Under 2,5 è superiore, attestata a 1.97.

A Francoforte, si terrà Svizzera – Germania, con calcio d’inizio previsto alle ore 21.00 di domenica 23 giugno al Deutsche Bank Park. Le due squadre sono riuscite a conquistarsi i primi due posti del girone A, la prima grazie al successo sull’Ungheria e al pareggio con la Scozia; la seconda, dopo l’ottimo esordio del primo match, ha anch’essa vinto con un 2-0 sulla squadra di Marco Rossi. Per questa partita i pronostici vedono la squadra Julian Nagelsmann vincente con segno 2 quotato a 1.70; la X viene data a 3.95, mentre l’1 degli elvetici è atteso decisamente più alto a 5.30. L’Over 2,5 è atteso a 1.82, contro l’Under 2,5 che si attesta a 1.88; il Goal è bancato a 1.83, mentre il No Goal è quotato a 1.87.

A Lipsia si affronteranno la Croazia e l’Italia, partita che concluderà la fase a gironi di Euro 2024 per gli Azzurri e sarà la loro ultima occasione per aggiudicarsi il punto necessario per chiudere il girone al secondo posto. La Croazia non sarà un avversario facile per l’Italia e la partita di lunedì sarà sicuramente un match agguerrito. Nonostante ciò, i pronostici propongono la nazionale italiana favorita: il 2 è infatti quotato a 2.35, mentre il segno 1 della squadra di Dalić è dato più alto a 3.30. La X è attesa a 3.35. Per quel che riguarda i risultati esatti, l’1-1 è bancato a 6.15, l’1-2 è dato a 9.75, mentre lo 0-0 e l’1-0 sono attestati a 11.00.

A Düsseldorf si giocherà il match Albania – Spagna, per il quale i bookies di Betsson propongono la squadra di Luis de la Fuente come vincente: il segno 2 è quotato a 1.46, contro l’1 degli uomini di Sylvinho proposto decisamente più alto a 7.30; la X data a 4.80. Per quel che riguarda le reti, il No Goal è atteso a 1.73, il Goal è previsto a 2.00; l’Over 2,5 e l’Under 2,5 sono dati rispettivamente a 1.75 e 1.97.

Dortmund sarà teatro del match Francia – Polonia, dove sembrerebbe essere sicura la vittoria dei francesi, quotata dai bookies di Betsson a 1.33. Il segno 2 e la X per questa partita sono dati entrambi decisamente più alti, rispettivamente bancati a 9.75 e a 5.70. Il risultato esatto più atteso è il 2-0, proposto a 6.85; l’1-0 e il 2-1 sono quotati a 7.25 l’uno e a 8.75 l’altro.

Martedì 25 giugno si terrà anche la partita tra Olanda e Austria, per la quale i bookmakers vedono gli uomini di Ronald Koeman in vantaggio con l’1 quotato a 2.15, favoriti quindi rispetto al segno 2, dato leggermente più elevato a 3.50. Simile la quota del pareggio, bancata a 3.60. Per questo match, il Goal è il più atteso, attestato a 1.62; l’Over 2,5 viene quotato a 1.74, l’Under 2,5 è bancato a 1.94.

Per Danimarca – Serbia, i pronostici vedono l’1 quotato a 2.25, inferiore al segno 2, bancato invece a 3.20; la X si attesta a 3.60. Per quel che riguarda Inghilterra – Slovenia, è attesa la vittoria indiscussa degli inglesi: il segno 1 dato a 1.39, la X è quotata a 4.95, mentre il 2 è bancato a 9.50.

A Francoforte la Slovacchia sfiderà la Romania: i bookies di Betsson propongono il segno 1 a 3.45 e la X a 2.05; il 2 è dato di poco più alto a 4.00. Favorito anche il Belgio nel match del 26 giugno contro l’Ucraina: i pronostici vedono il segno 2 a 1.80, mentre l’1 e la X sono quotati rispettivamente a 4.45 e 4.00.

Mercoledì 26 si terrà anche la partita tra Georgia e Portogallo, per la quale la squadra di Roberto Martínez è attesa in estremo vantaggio con il 2 atteso a 1.41; la quota del pareggio è bancata a 5.20, mentre il segno 1 è quotato alto a 7.70.

Repubblica Ceca – Turchia chiuderà la terza giornata degli Europei 2024: i bookies di Betsson vedono gli uomini di Ivan Hašek vincitori con segno 1 quotato a 2.50, contro il 2 proposto a 2.90 e la X attesa a 3.45.

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.

