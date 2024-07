Euro 2024: Spagna – Francia e Olanda – Inghilterra protagoniste delle semifinali

Proseguono gli Europei: questa sera si disputa la prima partita delle semifinali, che vede l’Allianz Arena di Monaco di Baviera teatro dello scontro tra Spagna e Francia. La squadra di de la Fuente si è qualificata vincendo per 2-1 contro i padroni di casa della Germania nei quarti di finale; gli uomini di Deschamps hanno centrato la qualificazione piegando il Portogallo ai rigori. Per questo match, i bookmakers di Betsson prevedono la vittoria degli spagnoli con il segno 1 quotato a 2.75, leggermente inferiore al 2 bancato a 3.05; la X è data a 2.90. Rispetto alle reti, il Goal è atteso a 2.08, il No Goal è dato a 1.66; l’Under 2,5 è quotato a 1.45, mentre la quota dell’Over 2,5 è superiore, attestata a 2.66. Per quel che riguarda i risultati esatti, l’1-1 è dato a 5.60, lo 0-0 a 6.25.

A Dortmund domani si terrà Olanda – Inghilterra. La squadra di Koeman si è aggiudicata la vittoria per 2 a 1 contro la Turchia nei quarti di finale; gli inglesi si sono qualificati faticosamente contro la Svizzera, rischiando di terminare la partita con un pareggio per 1-1. Per questa partita i pronostici vedono la squadra di Southgate vittoriosa con segno 2 quotato a 2.65; la X viene data a 2.95, mentre l’1 è atteso più alto a 3.25. L’Under 2,5 è bancato a 1.47, contro l’Over 2,5 che si attesta a 2.50; il No Goal è quotato a 1.68, mentre il Goal è dato più alto, a 2.05. Come risultato esatto, è atteso il pareggio 1-1 è quotato a 5.60, seguito dallo 0-0 e dallo 0-1 bancati rispettivamente a 6.60 e a 6.85.

PressGiochi