Esports. Oggi nuovo appuntamento con la Race for the World

Oggi, 14 aprile, ci sarà il nuovo appuntamento con la Race for the World. I piloti sono pronti a tornare in pista “virtualmente”, dopo la gara d’esordio di sabato scorso, con la terza e quarta gara del mini-Mondiale, i cui ricavi andranno in beneficienza. Charles Leclerc e tutti gli altri piloti, hanno fissato l’obiettivo da raggiungere a 100.000 dollari, che verrano devoluti per affrontare la crisi del Coronavirus. L’appuntamento è alle 19.00 su Sky Sport F1(canale 207) e sui canali Twitch dei piloti che decideranno di aprire lo stream della gara.

