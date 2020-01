Esports. ESIC nominato ente ufficiale della Esports Arena dell’ICE London

La Commissione per l’integrità degli Esports è stata nominata ente ufficiale della Esports Arena dell’ICE London nell’ambito di una partnership triennale.

L’Esports Integrity Commission (ESIC) è stata confermata come l’organo sanzionatorio ufficiale per il torneo di ICE Esports Arena che si svolgerà live nello showroom di ICE London (4-6 febbraio, ExCeL London, UK).

L’ICE London quest’anno vede la firma di una partnership triennale strategica tra Clarion Gaming e ESIC. Entrambe le organizzazioni collaboreranno attraverso una vasta gamma di questioni e argomenti che influenzano lo sviluppo delle relazioni tra il settore degli eSports e l’industria del gioco d’azzardo.

Commentando la loro presenza come ente sanzionatorio per il torneo Esports Arena, che sarà trasmesso in diretta, il commissario ESIC Ian Smith ha dichiarato: “Siamo lieti di supervisionare le procedure e le regole per questo importante evento. La nostra partnership con Clarion offre meravigliose opportunità di sensibilizzazione sul rapporto tra sport e scommesse sugli sport. Non vediamo l’ora di sviluppare questa innovazione con Clarion nei prossimi tre anni”.

ESIC fornirà formazione ai giocatori durante tutto il torneo su aree chiave quali combine, partite truccate e doping. ESIC fornirà inoltre supporto agli arbitri esterni per supervisionare l’amministrazione del torneo e garantire la conformità durante le operazioni del torneo.

L’accordo triennale sarà firmato all’ICE Esports Arena da Clarion Gaming, dal responsabile degli esports William Harding, e Stephen Hanna, direttore della strategia globale e dei partenariati presso l’Esports Integrity Commission.

Annunciando l’accordo, William Harding ha dichiarato: “Negli ultimi anni gli sport e il gioco d’azzardo si sono intrecciati indissolubilmente. È necessario un approccio rispettoso e su misura da parte del settore del gioco d’azzardo al fine di sostenere la rapida crescita all’interno del settore. ESIC sta rapidamente diventando una forza guida leader per l’industria internazionale degli eSports, offrendo una gamma completa di servizi che prevengono in modo significativo il gioco illecito. A mio avviso, gli organizzatori di tornei che operano nel settore del gioco d’azzardo devono mantenere uno standard molto elevato. Un gameplay equo è essenziale affinché gli operatori funzionino commercialmente in questo spazio”.

Stephen Hanna, direttore della strategia globale e dei partenariati presso l’Esports Integrity Commission ha aggiunto: “Clarion Gaming ha la reputazione di offrire eventi business-to-business professionali e ben eseguiti per l’industria del gioco d’azzardo. ESIC è entusiasta di entrare in questa partnership che ci vedrà lavorare con Clarion per garantire che gli eSports siano rappresentati in modo autentico nei loro eventi, in un modo che sia utile per entrambi i settori. In tal modo, ESIC continuerà a salvaguardare l’integrità degli eSports su scala globale”.

