Entain, un primo semestre molto favorevole

I risultati finanziari del Gruppo per la prima metà del 2024, segnalano un aumento del 6% del fatturato netto di gioco (NGR) anno su anno, crescita che include la partecipazione in BetMGM e riflette un aumento dell’8% su base valutaria costante.

Per i sei mesi conclusi il 30 giugno 2024, Entain ha riportato un EBITDA di gruppo di 524 milioni di sterline (665 milioni di dollari), riflettendo un aumento del 5%. La società ha visto un aumento del 9% nell’NGR online, esclusi gli Stati Uniti, che sale all’11% su base valutaria costante. Tuttavia, l’NGR pro forma, che include gli aggiustamenti per le acquisizioni e altri fattori, è rimasto invariato.

Il segmento del Regno Unito e dell’Irlanda ha subito un calo del 6%, per le problematiche generate dall’ambiente normativo e per altre sfavorevoli condizioni di mercato. Nonostante ciò, nell’area, il settore online ha registrato un aumento del 12% nei clienti attivi e una stabilizzazione della spesa pro capite da inizio anno.

Le operazioni internazionali hanno mostrato performance più solide, con un aumento del 10% in NGR su base valutaria costante, dove il Brasile che denota la crescita più ampia: 28%.

Anche in Europa centrale e orientale (CEE) Entain ha avuto buoni riscontri, con un aumento del 12% del NGR pro forma. La croata SuperSport, parte delle operazioni CEE di Entain, ha riportato un aumento del 17%, contribuendo molto ai risultati positivi nella regione.

La società ha anche migliorato la sua guidance, prevedendo che, a fine anno, l’EBITDA di gruppo sarà compreso tra £ 1,04 miliardi e £ 1,09 miliardi.

BetMGM, la joint venture con MGM Resorts, ha mostrato una crescita continua, con un aumento del 9% delle entrate nette del gioco nel 2Q. La quota di mercato della società è rimasta stabile al 13%. Ulteriori investimenti nel marketing sono previsti per la seconda metà del 2024, in particolare per la stagione NFL e per espandere il proprio mercato iGaming.

Entain, che ha annunciato di recente la nomina di Gavin Isaacs a CEO, con decorrenza dal 2 settembre 2024, mentre Stella David assumerà il ruolo di Presidente il 30 settembre, ha proposto un dividendo provvisorio di 9,3 penny per azione, che rappresenta un aumento del 5%. La società, a quanto pare, mantiene un bilancio solido, con un debito netto di 3,3 miliardi di sterline e riserve di cassa superiori a 1,3 miliardi di sterline al 30 giugno 2024.

