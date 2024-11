EAG Expo presenterà la partnership di beneficenza “Little Lifts”

Il vicepresidente dell’EAG, il fiduciario del Bacta Charitable Trust (BCT) e l’ex presidente di Bacta Nick Harding hanno confermato che la nuova partnership di beneficenza dell’associazione di categoria con Little Lifts, l’organizzazione che fornisce amore e supporto alle persone colpite dal cancro al seno, sarà lanciata ufficialmente all’evento di punta del settore di gennaio.

Facendo l’annuncio dopo la presentazione a Little Lifts di un assegno di £ 2.000 del Bacta Charitable Trust, Nick Harding ha affermato: “Sono lieto di confermare che EAG, l’evento in cui produttori e creatori di giochi scelgono di lanciare i loro prodotti e innovazioni rivoluzionari per l’anno a venire, ospiterà anche il lancio della nuova partnership tra Bacta Charitable Trust e Little Lifts.”

“EAG ospiterà il team Little Lifts e offrirà l’opportunità di presentare il lavoro di questa meravigliosa organizzazione benefica a quello che sarà il più grande raduno del settore dell’anno, dopo l’aggiunta della Social Immersive Entertainment Expo e del London Casino and Gaming Show come parte dell’esperienza EAG.”

Ampliando il lavoro dell’organizzazione, ha aggiunto: “Little Lifts è una magnifica associazione benefica che aiuta le persone durante e dopo la chemioterapia e la radioterapia.”

“Le Little Lifts Boxes sono piene di dolcetti e regali di prima qualità, che vanno dagli impacchi caldi antidolorifici alla lozione per il corpo di lusso, cioccolato biologico e dolcetti”.

“Ogni scatola di cura approvata dal NHS è piena di prodotti che sono stati curati da persone che hanno esperienze personali di trattamento del cancro al seno. I prodotti includono quelli che possono alleviare gli effetti collaterali che potrebbero essere causati dal trattamento, nonché dolcetti che migliorano l’umore per promuovere il benessere emotivo”.

“EAG è una celebrazione del nostro settore e anche una celebrazione della generosità che sta al centro dell’attività in tutti i settori. EAG è il modo perfetto per iniziare l’anno e i miei colleghi fiduciari BCT e io non vediamo l’ora di aiutare Little Lifts a dare il via a un programma di raccolta fondi che si svolgerà per tutto il 2025”.

PressGiochi