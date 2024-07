E’ scomparso Alvaro Bonaccorsi, l’ultimo grande guru dell’Automatico romano

I più giovani probabilmente non l’hanno conosciuto, ma Alvaro Bonaccorsi – per gli amici Zio Alvin – è uno di quei personaggi che ha costruito la storia di quello che

I più giovani probabilmente non l’hanno conosciuto, ma Alvaro Bonaccorsi – per gli amici Zio Alvin – è uno di quei personaggi che ha costruito la storia di quello che una volta si chiamava l’Automatico da Intrattenimento e che fin quando ha potuto ha continuato a dare una mano ai figli Marzio e Andrea, divenuti anch’essi personaggi di rilievo nell’ambito romano e non solo grazie alle mitiche sale giochi Extraball.

Zio Alvin è stato un “self made man” che il mestiere di gestore di apparecchi lo ha quasi inventato praticato per oltre 60 anni con grande passione, e ovviamente con grande competenza, soprattutto nel campo dei flipper dove era un autentico guru. Sempre lontano dai riflettori, sempre a lavorare a testa bassa, Alvaro lascia ai suoi figli e ai suoi ex dipendenti un bagaglio di esperienze e conoscenze di altissimo valore, insieme al suo sorriso bonario e alle sue battute a volte salaci, ma sempre azzeccate.

Ciao, Zio Alvin, e grazie di tutto!!

Per chi volesse rivolgergli l’ultimo saluto di persona, comunichiamo che le esequie si terranno domani (martedi 30 luglio) a Roma nella Parrocchia San Gaspare del Bufalo (Via Rocca di Papa) alle ore 10.00.

Pressgiochi