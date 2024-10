Durante (AD Sisal): “La prossima scommessa è il bando per il Lotto”

Sisal scende in campo e scommette sul prossimo bando per aggiudicarsi il Lotto. Parte dell’idea che il più vecchio tra i quattro grandi concessionari nazionali di lotterie, giochi e scommesse

Sisal scende in campo e scommette sul prossimo bando per aggiudicarsi il Lotto. Parte dell’idea che il più vecchio tra i quattro grandi concessionari nazionali di lotterie, giochi e scommesse online – nato 70 anni fa dall’idea di tre giornalisti sportivi per finanziare la ricostruzione degli stadi nel Dopoguerra – e soprattutto oggi “una delle più grandi aziende tecnologiche del Paese”, spiega il suo amministratore delegato Francesco Durante in una intervista a Il Sole 24 Ore. Che oltre a Superenalotto e slot machine, investe nell’AI, brevetta software in-house, non solo per creare nuovi modelli di gioco via app ed accrescere l’esperienza di gaming, ma anche per profilare i clienti a rischio dipendenza e gestire – sempre tramite bandi – reti e piattaforme anche di Paesi esteri.

“Nel mondo il mercato globale del gioco regolamentato vale circa 462 miliardi nei mercati regolamentati – spiega Durante – ma l’Italia è il Paese europeo che be il maggior giro d’affari (Ggr, gross gaming revenue, la maggiore spesa al netto delle vincite) pari a 21 miliardi nel 2023, oltre sei miliardi dalle lotterie, tre miliardi dalle scommesse e oltre 11 miliardi dal gaming.

In pratica, l’1% del Pil nazionale.

Per il Mef, un gettito erariale pari a oltre 10 miliardi di euro l’anno scorso e una penetrazione dell’online passata dal 5% del 2016 al 21% del 2023. E stimiamo raggiunga il 23% quest’anno, con un ulteriore crescita di circa il 10% nei prossimi anni.

In linea con la media mondiale (20% circa) ma ancora al di sotto rispetto a quella europea del 35 per cento. In Italia prevalgono l’abitudine alle lotterie tradizionali e la capillarità di ricovitorie e tabaccherie”.

Ad agosto 2022 Sisal è stata acquisita, per circa 2 miliardi, dal colosso anglo-irlandese Flutter Entertainment plc – ora quotato a Wall Street – il piu grande operatore al mondo di scommesse sportive online e iGaming, con 14 mld di ricavi e oltre 40 mld di capitalizzazione. Lo stesso che ad agosto ha acquistato, per 2,3 mld, anche Snaitech (il perfezionamento è atteso nei primi mesi del 2025).

“Siamo stati acquisiti da Flutter perché eravamo diventati brend leader sul canale digitale in Italia. E ha dato un ulteriore iniezione di forza ai nostri investimenti.

Le nostre app di gioco hanno visto oltre 5 milioni di download. Il nostro sito è al 17 posto nel ranking dei siti ecommerce. Il fatturato è cresciuto dell’11% nel 2023 e del 12% nel primo semestre 2024 (su analogo periodo precedente).

Abbiamo hub tecnologici a Napoli e Palermo, collaborazioni nell’ambito della ricerca con il Dipartimento di Psicologia dell’Università Cattolica di Milano, un innovation hub a Torino.

Abbiamo ottenuto il brevetto per l’Italia per la metodologia di ‘Gioco Responsabile’ per il riconoscimento automatico e la mitigazione dei comportamenti a rischio legati al gioco d’azzardo dall’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi).

Il sistema prevede l’utilizzo integrato di: un set di dati rappresentativo delle transazioni di gioco di un giocatore in un periodo specifico, un’analisi comportamentale, un algoritmo di intelligenza artificiale e l’attivazione di una o più azioni di mitigazione specifiche individuate con il supporto di esperti.

Questo approccio ci permette di intervenire in maniera proattiva e preventiva, garantendo ai giocatori un’esperienza di gioco sostenibile nel tempo e senza eccessi”. Ne ha beneficiato anche l’internazionalizzazione. Già concessionaria delle lotterie di Marocco, Turchia e del monopolio del betting sempre marocchino, “attendiamo l’esito della gara per la gestione della national lottery del Sud Africa”.

La prossima sfida è il Lotto.

“Il via libero definitivo al bando al Consiglio di Stato – spiega ancora Durante – è atteso per novembre. Le procedure gestite da ADM dovrebbero svolgersi a partire dai primi mesi del 2025, così poi da consentire l’entrata a regime del nuovo operatore a partire dal 1 dicembre 2025. Vogliamo partecipare perché è una grande opportunità per Sisal e per il gruppo Flutter. E’ la gara più grande a livello europeo, vale 8 miliardi di raccolta ( con 1,2 mld di gettito erariale) e la base d’aspta parte da 1 mld”.

Ma il settore è sotto i riflettori anche per la riforma del gioco contenuta nella delega fiscale (voluta fortemente dal viceministro Maurizio Leo). Sulla Gazzetta ufficiale del 3 aprile scorso era stato pubblicato il decreto legislativo 41/2024 relativo al comparto del gioco online. Ora l’attenzione si concentra sul comparto ‘fisico’. “Attendiamo la riforma – conclude Durante – che va nella corretta direzione di un’armonizzazione nazionale delle regole che superi la frammentazione delle tante discipline territoriali disomogenee ad esempio, sul concetto di aree sensibili e di distanze in cui è lecito posizionare i punti retail”.

PressGiochi