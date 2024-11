DraftKings registra un fatturato record di 1,1 miliardi di dollari nel terzo trimestre

DraftKings ha recentemente annunciato i risultati finanziari del terzo trimestre del 2024, riportando un fatturato record di 1,1 miliardi di dollari, con un incremento del 39% rispetto ai 790 milioni dello stesso periodo del 2023. Questo aumento è attribuito alla continua espansione della piattaforma Sportsbook e iGaming negli Stati Uniti e in Canada e alla crescente base di utenti che ha raggiunto una media di 3,6 milioni di pagatori unici mensili (MUPs), un aumento del 55% rispetto al terzo trimestre dell’anno precedente.

Nonostante questi numeri, DraftKings ha ridotto le sue previsioni per l’anno fiscale 2024 a causa degli esiti sportivi recenti più favorevoli ai clienti, che hanno inciso sulle prospettive di redditività dell’azienda. L’azienda ora prevede di chiudere l’anno con un fatturato compreso tra 4,85 e 4,95 miliardi di dollari, rispetto alla previsione precedente di 5,05-5,25 miliardi.

L’azienda ha registrato una perdita EBITDA rettificata di 59 milioni di dollari per il terzo trimestre, in miglioramento rispetto ai periodi precedenti, grazie all’ottimizzazione delle spese e all’efficace gestione delle promozioni. Tuttavia, a causa dei risultati favorevoli per i clienti all’inizio del quarto trimestre, DraftKings ha dovuto rivedere la sua previsione di EBITDA per il 2024 tra 240 e 280 milioni di dollari, in calo rispetto alla stima precedente di 340-420 milioni.

Acquisizione di Jackpocket – La crescita del terzo trimestre è stata sostenuta dall’acquisizione di Jackpocket, chiusa nel mese di maggio, e dall’efficacia della strategia di acquisizione e fidelizzazione dei clienti di DraftKings. Tuttavia, Jackpocket ha avuto un impatto sul fatturato medio per utente unico mensile (ARPMUP), che ha visto un calo del 10% rispetto all’anno precedente, poiché i nuovi clienti acquisiti tramite Jackpocket hanno mostrato modelli di spesa diversi rispetto agli utenti tradizionali. Escludendo Jackpocket, l’ARPMUP è cresciuto dell’8%, riflettendo la forza strutturale di DraftKings e gli investimenti promozionali su Sportsbook e iGaming.

Guardando al 2025, DraftKings ha introdotto una guida al fatturato prevista tra i 6,2 e i 6,6 miliardi di dollari, con una crescita annua stimata intorno al 31%. L’azienda mira a generare un EBITDA rettificato compreso tra 900 milioni e 1 miliardo di dollari, puntando a una crescita sostenibile attraverso l’espansione continua dei servizi di Sportsbook e iGaming e migliorando la fidelizzazione dei clienti.

