Delega fiscale: oggi alla Camera il via definitivo alla riforma dei giochi pubblici

Nella giornata di ieri la Commissione finanze della Camera dei deputati ha iniziato l’esame del provvedimento della Delega fiscale approvato dal Senato questa settimana.

Nel corso della seduta sono state presentate 43 proposte emendative, tutte esaminate e respinte. La Commissione ha quindi deliberato di conferire ai relatori Onorevoli Gusmeroli e Sala il mandato a riferire favorevolmente all’Assemblea sul provvedimento in esame.

L’esame in Aula a Palazzo Montecitorio è atteso per questa mattina, alle 11,00 è previsto il voto che darà via libera anche all’articolo 15 contenente Princìpi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici.

Durante il dibattito in Commissione l’On. Luciano D’Alfonso (PD-IDP) ha richiamato il tema del lassismo nei confronti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, alla quale è concesso ampio spazio di manovra riguardo alle entrate derivanti dal gioco pubblico, che costituiscono, assieme al prelievo fiscale e alla gestione dei beni demaniali, le maggiori fonti di finanziamento dell’azione statali. Al riguardo, ha stigmatizzato la mancata approvazione delle proposte volte a garantire che i luoghi fisici di offerta del gioco sia dislocati ad adeguata distanza da scuole o centri frequentati da soggetti vulnerabili.

Tra gli ordini del giorno in Aula, anche alcuni in materia di giochi.

Il M5S chiede al Governo di confermare il divieto assoluto di pubblicità del gioco, in tutte le sue forme e rafforzare le misure di contrasto di ogni forma di pubblicità, soprattutto per quelle messe in atto attraverso canali digitali di facile e incontrollato accesso da parte dell’utenza, anche favorendo la collaborazione e la responsabilizzazione degli operatori digitali.

Europa Verde chiede invece al Governo di implementare la lotta alla ludopatia promuovendo interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio di dipendenza dal gioco d’azzardo patologico sul tessuto sociale, al rafforzamento della cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole nonché al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie e alla tutela delle fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione con particolare riferimento alla tutela preventiva dei minori e dei giovani.

PressGiochi