Danimarca: cresce la spesa dei giocatori grazie ai casinò online

Un incremento dell’8% nella spesa per i casinò online ha contribuito ad un aumento complessivo del 2,5 per cento della spesa per il gioco d’azzardo in Danimarca nel mese di

Un incremento dell’8% nella spesa per i casinò online ha contribuito ad un aumento complessivo del 2,5 per cento della spesa per il gioco d’azzardo in Danimarca nel mese di luglio, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Secondo i dati forniti da Spillemyndigheden, l’autorità danese di regolamentazione del gioco d’azzardo, la spesa per i casinò online è salita da 263 milioni di corone danesi (circa 29,7 milioni di sterline) nel luglio 2023 a 284 milioni di corone danesi (circa 32,1 milioni di sterline) nel luglio 2024. Questo aumento evidenzia come il settore dei casinò online stia continuando a crescere, trainando l’intero mercato del gioco d’azzardo nel paese.

Tuttavia, non tutte le categorie del gioco hanno registrato un andamento positivo.

La spesa per le scommesse, ad esempio, è aumentata solo dello 0,7 per cento, raggiungendo i 149 milioni di corone danesi (circa 16,8 milioni di sterline). Al contrario, le spese per le slot machine e i casinò terrestri sono diminuite rispettivamente del 5,2 per cento, scendendo a 92 milioni di corone danesi (circa 10,4 milioni di sterline), e del 9,4 per cento, fermandosi a 29 milioni di corone danesi (circa 3,3 milioni di sterline).

Mese su mese, però, i dati mostrano una contrazione in tutti i verticali del gioco d’azzardo.

La spesa per le scommesse è calata da 271 milioni di corone danesi (circa 30,6 milioni di sterline) a 149 milioni di corone danesi. Anche i casinò online hanno registrato un lieve calo, passando da 303 milioni di corone danesi (circa 34,2 milioni di sterline) a 284 milioni di corone danesi.

Questo scenario indica una certa volatilità nel mercato del gioco d’azzardo in Danimarca, con i casinò online che continuano a essere il principale motore di crescita, nonostante le fluttuazioni mensili. Rimane da vedere come questi trend si evolveranno nei prossimi mesi e quali saranno le risposte dei vari operatori di gioco a queste dinamiche di mercato

PressGiochi