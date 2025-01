Curaçao: collaborazione con i Paesi Bassi per riorganizzare il settore del gioco

I Paesi Bassi e Curaçao hanno annunciato una nuova collaborazione volta a supportare l’implementazione della nuova legge sul gioco d’azzardo approvata da Curaçao, la Landsverordening op Kansspelen (LOK).

La legge, entrata in vigore il 24 dicembre 2024, mira a regolamentare l’industria del gioco di Curaçao, affrontando questioni come il riciclaggio di denaro e le attività di corruzioni che ormai da anni caratterizzano il settore. Tuttavia, recenti scandali hanno messo in dubbio la capacità del governo di Curaçao di far rispettare efficacemente queste nuove normative.

Un incontro di alto livello a Willemstad ha riunito personaggi chiave, tra cui il ministro delle finanze di Curaçao Javier Silvania, il ministro olandese della giustizia e della sicurezza David van Weel e il segretario di Stato per le relazioni con il Regno Zsolt Szabo. Le discussioni hanno sottolineato il ruolo cruciale della cooperazione tra i due governi per garantire il successo delle riforme e promuovere un mercato del gioco d’azzardo equo, trasparente e ben regolamentato a Curaçao. Una collaborazione efficace tra Curaçao e i Paesi Bassi è fondamentale per l’implementazione di successo della legge, secondo il ministro delle finanze di Curaçao.

Al centro dell’accordo c’è una partnership tra la Curaçao Gaming Authority (CGA) e la Netherlands Gambling Authority (KSA). I due enti normativi condivideranno competenze e best practice per rafforzare la supervisione e garantire la conformità agli standard internazionali. I governi hanno anche in programma di tenere consultazioni semestrali per esaminare i progressi, insieme a regolari riunioni delle parti interessate che coinvolgono l’ufficio del pubblico ministero, l’unità di intelligence finanziaria (FIU Curaçao) e il Joint Investigation Team.

La collaborazione è in linea con una mozione del Parlamento olandese che ha chiesto normative più severe e una maggiore supervisione del settore del gioco di Curaçao.

PressGiochi