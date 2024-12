Coppa Italia: ottavi di finale

La Coppa Italia riprende la sua corsa con gli ottavi di finale per la stagione 2024/2025. Questa sera, martedì 3 dicembre, allo stadio Meazza di Milano si sfideranno Milan e Sassuolo, due squadre desiderose di riuscire a superare il turno e sfidare la squadra che uscirà vittoriosa da Roma – Sampdoria. Sarà il debutto dei rossoneri in questa edizione; la scorsa stagione erano stati eliminati ai quarti di finale in una sfida con la Dea per 2-1. La squadra di Grosso ha invece dovuto superare due turni per arrivare alla partita di questa sera, prima con il Cittadella e poi con il Lecce. I bookmakers di Betsson prevedono la vittoria della squadra di casa con il segno 1 dato a 1.35, inferiore al 2 quotato decisamente alto a 8.00; la X viene bancata a 5.10. Rispetto alle reti, il No Goal è fissato a 1.80, il Goal è atteso a 1.91; l’Over 2,5 è quotato a 1.60, l’Under 2,5 si attesta a 2.20. Per i risultati esatti, il 2-0 è l’esito più atteso, dato a 6.85; lo seguono l’1-0 e il 2-1 dati rispettivamente a 7.75 e 8.75.

Giovedì 4 dicembre toccherà a Lazio e Napoli scendere in campo all’Olimpico per un big match degno di nota. Per questa partita, i bookies di Betsson propongono la vittoria biancoceleste con il segno 1 quotato a 2.45, di poco inferiore al 2 degli azzurri, atteso a 2.90. La X viene data a 3.25. Rispetto alle reti, il Goal e il No Goal sono attesi rispettivamente a 1.85 e 1.86; l’Under 2,5 è quotato a 1.66, l’Over 2,5 si attesta a 2.10. Per i risultati esatti, l’1-1 è atteso a 6.15, l’1-0 è dato a 7.75, mentre lo 0-0 è quotato a 9.25.

Lo stadio Dall’Ara sarà teatro di Bologna – Monza, la partita che deciderà chi chi affronterà la vincente di Roma-Cremonese. Per questa sera, i pronostici vedono la vittoria dei rossoblù bancata a 1.67, la X viene data a 3.60, mentre il segno 2 degli uomini di Nesta è quotato più alto a 5.40. Riguardo le reti, l’Under 2,5 viene dato a 1.62, l’Over 2,5 si attesta a 2.16; il No Goal è bancato a 1.64, il Goal è quotato a 2.13.

Allo stadio Artemio Franchi si giocherà Fiorentina – Empoli, partita che entrambe le squadre sperano di vincere per superare il turno e sfidare chi tra Juventus e Cagliari si porterà a casa la vittoria. I pronostici prevedono la Viola favorita: il segno 1 è quotato a 1.47, mentre il segno 2 è atteso decisamente più alto a 7.00. La X è bancata a 4.20. L’Over 2,5 viene dato a 1.77, l’Under 2,5 a 1.94; il Goal e No Goal sono proposti rispettivamente a 1.96 e 1.76. Per quel che riguarda i risultati esatti, il 2-0 è atteso a 6.85 e l’1-0 è bancato a 7.00, mentre il 2-1 è previsto a 8.75.

