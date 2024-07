Copenaghen. Il regolatore danese interviene sul tema dell’antiriciclaggio nel gioco

L’Autorità di Regolamentazione del Gioco danese, Spillemyndigheden, ha annunciato che sarà uno degli ospiti di una sessione di formazione anti-riciclaggio (AML) basata su casi pratici che si terrà a Copenaghen il 31 ottobre. L’evento sarà ospitato insieme ad altre autorità danesi come l’Autorità danese per le imprese, il Servizio di sicurezza e intelligence danese, l’Unità di intelligence finanziaria, l’Ordine degli avvocati, l’Agenzia delle entrate danese, l’Unità nazionale per i crimini speciali e l’Autorità di vigilanza finanziaria danese.

La sessione è aperta a tutti gli azionisti che hanno obblighi di segnalazione ai sensi della legge danese anti-riciclaggio. Durante l’evento, verranno delineate le responsabilità personali e aziendali attraverso un mix di formazione plenaria e dialoghi di gruppo, con opportunità di condivisione delle conoscenze e domande. L’autorità di regolamentazione ha dichiarato che le casistiche esaminate sono state prese da input dell’industria e sono abbastanza ampi da includere prospettive di tutti gli organizzatori.

All’inizio del mese, Spillemyndigheden ha ottenuto nuovi poteri per affrontare gli operatori autorizzati che violano le normative. Le modifiche alla legge sul gioco d’azzardo in vigore da lunedì 1 luglio offrono all’autorità di regolamentazione più opzioni per le sanzioni, incluso il potere di emettere richieste specifiche che gli operatori devono attuare.

L’autorità di regolamentazione sarà in grado di presentare denunce alla polizia o persino revocare le licenze per qualsiasi inadempienza agli ordini o alle scadenze imposte. È stata inoltre concessa un’espansione dell’autorità di trattamento dei dati per consentire un’analisi più completa dei dati di gioco.

I nuovi poteri precedono l’implementazione di un sistema di doppia licenza per gli operatori di gioco e i fornitori a partire da settembre. La modifica della regolamentazione separa i requisiti degli attuali programmi di certificazione per chiarire i criteri che operatori e fornitori di giochi devono soddisfare.

