Codacons: “Pubblicità al gioco sui social pericolosa e subdola, serve una stretta sulle pubblicità vietate”

Il Codacons accoglie con grande soddisfazione le sanzioni dell’Agcom per 2 milioni di euro ad alcuni content creator per la violazione del divieto di pubblicità del gioco d’azzardo.

“La pubblicità a giochi e società del gioco che viene fatta sui social network è particolarmente subdola e pericolosa, perché diretta ad un pubblico di giovani e giovanissimi molto influenzabile, e comporta danni socio-sanitari milionari incentivando forme di dipendenza – spiega il presidente Carlo Rienzi.In tal senso siamo soddisfatti per le sanzioni dell’Agcom, ma dobbiamo al tempo stesso rilevare come le violazioni alle norme sul divieto di pubblicità al gioco siano oramai quotidiane, e per questo serve una stretta a partire dalle società sportive che sempre più spesso si legano a marchi legati al gioco attraverso sponsorizzazioni milionarie”.

