Clarion annuncia i dettagli di Media City e dell’Association Assembly per ICE Barcellona 2025

Clarion Gaming sta costruendo un’infrastruttura di nuove e ampliate caratteristiche sul piano espositivo per arricchire l’esperienza dei 55.000+ visitatori previsti per le edizioni di gennaio di ICE e iGB Affiliate,

Clarion Gaming sta costruendo un’infrastruttura di nuove e ampliate caratteristiche sul piano espositivo per arricchire l’esperienza dei 55.000+ visitatori previsti per le edizioni di gennaio di ICE e iGB Affiliate, i primi eventi che si terranno a Barcellona.

Sfruttando al massimo lo spazio aggiuntivo presso la Gran Via Fira de Barcelona, gli organizzatori hanno confermato la creazione della prima Global Media City, oltre a una sede dedicata alle principali associazioni di categoria e agli organismi strategici dell’industria.

Annunciando i dettagli delle nuove funzionalità, il Managing Director Stuart Hunter ha dichiarato: “ICE è la più influente fiera di tecnologia per il gioco d’azzardo al mondo e, insieme a un parterre di espositori che include i migliori creatori e innovatori di giochi, stiamo creando un’infrastruttura di caratteristiche e servizi per soddisfare le esigenze commerciali di quello che sarà il più grande raduno mai registrato di professionisti dell’industria del gioco d’azzardo.”

“Il successo di ICE si deve in gran parte al sostegno dei media del settore del gioco d’azzardo, e sono entusiasta che la Global Media City offrirà una piattaforma di livello mondiale per questa parte importante della comunità ICE, nonché un’opportunità per l’industria di accedere a giornalisti ed editori.”

Parlando della seconda nuova caratteristica, Hunter ha dichiarato: “Ogni anno ICE ospita le più influenti associazioni di categoria e gli organismi strategici dell’industria, molti dei quali utilizzano la fiera per fare annunci di politica e contribuire a plasmare il futuro del business. Sebbene la maggior parte di queste attività si svolga fuori dal piano espositivo, a ICE 2025 ci sarà anche uno spazio dedicato per le associazioni del settore dove incontrarsi, promuovere i loro valori e creare nuove opportunità per la comunità del gaming in ogni settore e area geografica.”

Ha aggiunto: “Una parte importante della logica alla base del trasferimento alla Gran Via Fira de Barcelona è stata l’opportunità di ampliare l’offerta. La Global Media City e l’Association Assembly sono i primi due elementi aggiuntivi all’esperienza della fiera che siamo lieti di confermare.”

Le edizioni di gennaio di ICE e iGB Affiliate occuperanno 120.000 mq di spazio rispetto ai 100.000 mq di ICE 2024. In un’importante conferma delle opportunità offerte dal trasferimento a Barcellona, il 72% dei 25 maggiori espositori avrà una presenza più ampia a ICE 2025.

PressGiochi