Champions League: la storia dice Real Madrid contro il Chelsea

La storia, anche nel calcio, ha il suo peso. Il Real Madrid, dopo aver vinto in trasferta la gara di andata in competizioni europee, ha passato il turno in 34 occasioni su 36. Normale quindi che, nel ritorno dei quarti di finale di Champions League in programma domani sera al Santiago Bernabeu, i Blancos partano favoriti nei confronti del Chelsea. Gli esperti Sisal, infatti, vedono il Real Madrid vincente a 2,40 rispetto al 2,90 dei londinesi con il pareggio offerto a 3,40. I ragazzi di Ancelotti sono avanti anche per il passaggio turno dato a 1,10 rispetto al 7,00 dei campioni d’Europa in carica. Nonostante l’abolizione della regola dei gol in trasferta, difficilmente si andrà ai supplementari, ipotesi che si gioca a 9,00. Non è da escludere invece una rete da fuori area offerta a 4,00. La seconda tripletta consecutiva in Champions non ha saziato la fame di gol di Karim Benzema che, di fronte al suo pubblico, vuole vivere un’altra notte da incorniciare. Il fuoriclasse francese, già 11 reti in Europa, che si prende il palcoscenico con un gol e un assist pagherebbe 11 volte la posta. Tuchel spera che i suoi ragazzi, dopo aver travolto il Southampton in Premier, si siano tenuti qualche gol anche per Courtois. Timo Werner ha il piede caldo e una rete al portierone del Real è data a 4,50.

Nonostante la sconfitta dell’andata, che ha posto fine a una imbattibilità esterna in Champions League che durava da 22 gare, il Bayern Monaco parte nettamente favorito nei confronti del Villarreal. Curioso come questa striscia record dei bavaresi sia stata interrotta da Unai Emery, lo stesso allenatore che il 27 settembre 2017 alla guida del PSG, li aveva sconfitti per l’ultima volta. I rossi di Germania, per gli esperti Sisal, sono offerti a 1,25 contro il 10 degli ospiti con il pareggio in quota a 6,50. Forbice meno ampia in ottica passaggio turno: 1,35 per i padroni di casa, 3,25 per il Villarreal. Difficile, ma non impossibile, la sfida che si trascina ai supplementari, opzione in quota a 4,10. La partita potrebbe essere meno bloccata rispetto all’andata tanto che l’Over, a 1,40, si fa preferire di molto all’Under, offerto a 2,75. E attenzione a un possibile Ribaltone che pagherebbe 7 volte la posta. Rimasto a secco in Spagna, Robert Lewandowski, capocannoniere della manifestazione, vuole rifarsi: la doppietta del polacco si gioca a 3,10. Emery si affida nuovamente ad Arnaut Danjuma, già match winner dell’andata: un’altra rete nel primo tempo è in quota a 7,75.

PressGiochi