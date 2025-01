Champions League: all-in per l’ultima giornata della prima fase!

Ritorna la Champions League con l’ottava (e ultima) giornata della prima fase, per una settimana ricca di big match. Questa sera, mercoledì 29 gennaio, lo stadio Giuseppe Meazza sarà teatro dello scontro tra Inter e Monaco. Gli uomini di Inzaghi sono alla ricerca di una vittoria per raggiungere l’obiettivo degli ottavi di finale, sogno ormai vicino grazie alla vittoria 1-0 con lo Sparta Praga nell’ultimo turno; la squadra di Hutter ha collezionato una quarta vittoria contro l’Aston Villa ed è pronta a continuare su questa scia positiva. Per questa partita, i bookmakers di Betsson propongono gli italiani vittoriosi con il segno 1 dato a 1.61, cifra decisamente inferiore al 2, bancato a 5.10; la X è attesa a 4.10. Rispetto alle reti segnate, il No Goal è dato a 2.15, il Goal è atteso a 1.62; l’Over 2,5 è quotato a 1.56, l’Under 2,5 si attesta a 2.28. Per i risultati esatti, l’1-1 è bancato a 8.25; lo seguono il 2-1, proposto a 8.75, e il 2-0, quotato a 9.25.

All’Estadio Olimpico si terrà il match Barcellona – Atalanta, due squadre che lotteranno per l’accesso diretto agli ottavi: gli uomini di Flick si presentano dopo una schiacciante vittoria per 5-4 contro il Benfica; la Dea è pronta a proseguire il suo percorso Europeo dopo un 5-0 contro lo Sturm Graz. I bookies propongono la squadra di casa con segno 1 bancato a 1.70, mentre il segno 1 degli uomini di Gasperini è dato più alto a 4.15. La X è attesa a 4.35. L’Over 2,5 viene dato a 1.31, l’Under 2,5 si attesta a 3.15; il No Goal è bancato a 2.90 e il Goal è quotato a 1.36. Per quel che riguarda i risultati esatti, il 2-1 è atteso a 9.50, l’1-1 è bancato a 10.00, tutti gli altri esiti sono superiori a 12.00.

Sempre questa sera, all’Allianz Stadium, si giocherà un altro match importante: Juventus – Benfica. La Vecchia Signora è reduce da un pareggio con il Club Brugge; gli ospiti invece nell’ultimo turno hanno incassato una sconfitta contro il Barcellona. Per questo match i pronostici di Betsson offrono l’1 della squadra di Motta a 2.12, la X viene data a 3.15, mentre il segno 1 della squadra di Lage è bancato a 3.50. Riguardo le reti, l’Under 2,5 viene dato a 1.68, l’Over 2,5 si attesta a 2.05; il Goal è bancato a 1.83 e il No Goal è quotato a 1.88.

Allo Stadion Maksimir si giocherà Dinamo Zagabria – Milan: la prima ha collezionato 8 punti e vuole riscattare la sconfitta con l’Arsenal, la seconda ha collezionato la quinta vittoria consecutiva, vincendo 1-0 contro il Girona. I bookies di Betsson propongono la squadra ospite vincente: il segno 2 rossonero è infatti quotato a 1.52, più basso del segno 1, che viene dato a 5.10. La X è attesa a 4.80. Il Goal si attesta a 1.54, il No Goal è bancato a 2.32; l’Over 2,5 è dato a 1.42, mentre l’Under 2,5 è proposto a 2.65.

Favorito anche lo Sporting nella partita contro il Bologna, per la quale i pronostici di Betsson offrono l’1 a 1.50, la X a 4.30 e il 2 a 6.15. Prendendo in esame i risultati esatti, l’1-0 è atteso a 7.75, il 2-0 è quotato a 7.50, mentre il 2-1 è quotato a 8.75.

