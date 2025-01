Casinomania introduce le Hot Bet: una nuova opportunità per i giocatori!

Casinomania ha lanciato in esclusiva le Hot Bet, una promozione pensata per offrire un’esperienza di gioco ancora più emozionante ai propri utenti. I partecipanti possono piazzare una scommessa singola prematch

Casinomania ha lanciato in esclusiva le Hot Bet, una promozione pensata per offrire un’esperienza di gioco ancora più emozionante ai propri utenti. I partecipanti possono piazzare una scommessa singola prematch sulla quota proposta, con un importo massimo di 20€. In caso di vittoria, l’importo sarà accreditato in saldo reale, calcolato sulla base della quota maggiorata.

La promozione sarà disponibile a partire dalle ore 12:00 di venerdì 10 gennaio 2025 e riguarderà la partita Lazio vs Como.

Per ulteriori dettagli e condizioni, è possibile consultare il seguente link: Termini e Condizioni .

PressGiochi