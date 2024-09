Camera. L’on. Vaccari (Pd) sottoscrive interrogazione Merola su raccolta dei giochi pubblici

Anche l’onorevole Stafano Vaccari ha sottoscritto l’interrogazione in Commissione finanze della Camera e rivolta al MEF con la quale il collega di partito Virgilio Merola ha chiedto di conoscere i dati della raccolta dei giochi, scommesse e gratta e vinci.

“Come noto, – si legge – il fenomeno dei giochi e delle scommesse, attraverso un’ascesa pressoché irrefrenabile, ha assunto volumi impressionanti veicolati nei vari canali con un totale di 1.617 miliardi di euro di raccolta nel periodo dal 2004 al 2023; la raccolta di giochi e scommesse nei punti fisici e telematici ha registrato nel 2023 un volume di oltre 147 miliardi di euro; in questo particolare momento storico marcatamente segnato da congiunture sfavorevoli nel quale, ad esempio, le famiglie italiane si sono viste corrodere la propria ricchezza (alla fine dei 2022 la ricchezza è diminuita in termini reali del 12,5 per cento rispetto al 2021, fonte Istat) l’indebitamento a fine 2023 si è accresciuto in maniera esponenziale con un valore totale del credito al consumo di circa 160 miliardi di euro; ciò sta a significare un debito medio di 9.949 euro pro capite, equivalente a 22.674 euro a nucleo familiare; alla luce di questa situazione sarebbe importante conoscere, a parere degli interroganti, a quanto ammonti la raccolta, ossia il volume di giocate veicolate nei canali dei giochi e delle scommesse nei punti fisici e telematici dal 1° gennaio 2024 ad oggi (o comunque aggiornati alla data più recente) e quale sia il numero di tagliandi di lotterie istantanee denominati «Gratta e vinci» facenti parte del cosiddetto gioco fisico venduto nel corso degli anni 2021, 2022 e 2023, il valore della raccolta degli stessi e il payout con una suddivisione per annualità.

Gli esponenti del PD chiedono quindi di sapere se il MEF intenda fornire un quadro complessivo della raccolta dei giochi e il numero dei tagliandi gratta e vinci venduti esplicitando in particolare i dati espressi in premessa.

PressGiochi