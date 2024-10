Brasile. Il Senato autorizza l’istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta per il gioco online

Il Senato brasiliano ha approvato il lancio di una Commissione parlamentare d’inchiesta (CPI) per esaminare gli impatti finanziari del gioco d’azzardo online prima del lancio del mercato regolamentato il 1 ° gennaio. Circa 30 senatori hanno sostenuto la proposta presentata dal senatore Soraya Thronickekekeke , che rappresenta lo stato di Mato Grosso do Sul.

Il CPI indagherà in che modo l’introduzione del gioco d’azzardo regolato influisce sulle finanze delle famiglie brasiliane. Thronicke ha affermato che la commissione dovrebbe concentrarsi su come il gioco d’azzardo potrebbe aumentare le passività finanziarie e l’indebitamento, nonché l’efficacia delle protezioni contro il riciclaggio di denaro. Altri senatori hanno affermato che l’indagine dovrebbe anche esaminare i rischi della dipendenza da gioco.

La mossa arriva dopo che la banca centrale ha riferito che i destinatari del programma di benefici dello stato Bolsa Família per le famiglie a basso reddito hanno speso BRL 3bn (€ 500 milioni) per il gioco d’azzardo. Il presidente del Brasile, Inácio Lula da Silva, ha ordinato i ministri di finanza, sport, sanità, benessere pubblico e sviluppo sociale per sviluppare controlli per vietare a tali pagamenti di welfare da utilizzare per il gioco d’azzardo. Ha anche detto ai ministri di sviluppare misure per mitigare i rischi finanziari e i problemi di indebitamento.

Il senatore Alessandro Vieira ha proposto che gli elencati nei sistemi di protezione del credito abbiano il divieto di gioco d’azzardo, mentre il senatore Eduardo Girão ha chiesto il divieto per le celebrità di promuovere il gioco d’azzardo in eventi sportivi. Il suo intervento è arrivato dopo che le celebrità Gusttavo Lima e l’influencer Deolane Bezerra sono state esaminate per presunte connessioni al gioco d’azzardo.

