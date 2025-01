Bilancio dello Stato: nei primi undici mesi del 2024 da lotterie e giochi entrate per 5,9mld (-5,1%)

Le entrate tributarie e contributive nel periodo gennaio-settembre 2024 mostrano nel complesso una crescita di 13.858 milioni di euro (+1,8 per cento) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. La dinamica osservata è la risultante della variazione positiva delle entrate tributarie (+7.600 milioni di euro, +1,4 per cento) e della crescita, in termini di cassa, delle entrate contributive (+6.258 milioni di euro, +2,7 per cento).

Il gettito delle imposte contabilizzate al bilancio dello Stato aumenta di 10.242 milioni di euro (+2,0 per cento). In crescita gli incassi da attività di accertamento e controllo (+754 milioni di euro, +6,1 per cento). In flessione le entrate degli enti territoriali (-1.863 milioni di euro, -3,3 per cento). Le poste correttive – che riducono le entrate del bilancio dello Stato – sono in aumento di 1.533 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2023 (3,1 per cento).

Nei primi undici mesi del 2024 le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza giuridica, ammontano a 519.329 milioni di euro (+10.242 milioni di euro, +2,0 per cento).

Le entrate relative alle imposte dirette risultano pari a 293.340 milioni di euro (+2.826 milioni di euro, +1,0 per cento); quelle relative alle imposte indirette ammontano a 225.989 milioni di euro (+7.416 milioni di euro, +3,9 per cento).

Tra le entrate derivanti dalle imposte dirette, il gettito IRPEF si è attestato a 210.677 milioni di euro (+7.932 milioni di euro, +3,9 per cento) principalmente per effetto dell’aumento delle ritenute di lavoro dipendente (+13.235 milioni di euro, +7,5 per cento). In diminuzione la componente dell’autoliquidazione (-5.761 milioni di euro, -24,9 per cento) e il gettito dell’IRES pari a 40.379 milioni di euro (-10.638 milioni di euro, -20,9 per cento) (vedi paragrafo 1.). Positivi risultano gli andamenti delle ritenute sugli utili distribuiti dalle persone giuridiche (+1.108 milioni di euro, +22,0 per cento) per l’aumento degli utili e dei dividendi nel 2023, e dell’imposta sostitutiva sui redditi e sulle ritenute su interessi e altri redditi di capitale (+7.727 milioni di euro, +85,4 per cento) per l’aumento dei tassi di interesse registrato nel corso del 2023.

Tra le imposte indirette, le entrate IVA ammontano a 156.100 milioni di euro (+5.553 milioni di euro, +3,7 per cento): 139.170 milioni di euro (+5.938 milioni di euro, +4,5 per cento) derivano dalla componente relativa agli scambi interni; 16.930 milioni di euro (-385 milioni di euro, -2,2 per cento) dal prelievo sulle importazioni che registra una variazione negativa per la riduzione sia del valore delle importazioni (-4,3 per cento) sia della quantità di merci importate (-6,4 per cento). Si evidenzia l’incremento del gettito dell’imposta di bollo (+1.985 milioni di euro, +31,7 per cento) che deriva principalmente dai maggiori versamenti, assolti in modalità virtuale, di determinati soggetti (Poste, banche, società di intermediazione finanziaria e mobiliare). La dinamica particolarmente favorevole è collegata all’aumento significativo (+20 per cento alla fine del 2023 rispetto al 2022) del valore dei depositi titoli e vincolati soggetti all’imposta di bollo del 2 per mille. In aumento il gettito dell’accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi (oli minerali) (+600 milioni di euro, +2,7 per cento).

Giochi e lotterie: Le entrate di lotterie e altre attività di gioco ammontano a 5.908 milioni di euro registrando una flessione pari a 320 milioni di euro (-5,1 per cento).

Un calo che viene confermato anche sul fronte degli incassi, dove si registra un -1,7% pari a 5.909 milioni incassati, 104 in meno rispetto allo stesso periodo di riferimento del 2023.

