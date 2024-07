UK, Bacta avvia i contatti i nuovi parlamentari

Bacta, l’associazione di categoria leader nell’industria del divertimento e del gioco nel Regno Unito, ha recentemente avviato il lavoro per stabilire contatti e relazioni con i nuovi membri del parlamento. Questo passo strategico segna l’inizio di un processo di coinvolgimento che mira a rafforzare la comunicazione e la collaborazione tra l’industria e i legislatori.

L’esercizio di mappatura è stato ideato per identificare i nuovi parlamentari e comprendere meglio le loro priorità, aree di interesse e le circoscrizioni che rappresentano. Bacta ritiene che stabilire un dialogo aperto e costruttivo con i nuovi rappresentanti sia cruciale per affrontare le sfide del settore e promuovere politiche che favoriscano uno sviluppo sostenibile.

Ampliando l’iniziativa, il direttore esecutivo di Bacta, George McGregor, ha dichiarato: “Questa è sicuramente la prima occasione nei due decenni in cui ho lavorato con Bacta in cui abbiamo sistematicamente mappato i parlamentari con i membri. Abbiamo utilizzato il risultato delle elezioni generali per creare un’impronta geopolitica per il settore”.

Spiegando come verrà implementato l’esercizio di mappatura, George McGregor ha affermato: “Sarà il sistema nervoso centrale a guidare il nostro impegno politico ed è un modo molto più efficiente di mettere i membri di Bacta di fronte ai parlamentari del loro collegio elettorale per presentare il caso dell’industria, in particolare l’importanza di portare avanti le riforme raccomandate nel Libro bianco”.

Riflettendo sul nuovo governo laburista, ha confermato. “La nostra posizione è di partnership e collaborazione. Riteniamo che il settore sia nella posizione ideale per sostenere gli obiettivi di crescita economica del governo sia sulle strade principali che sulla costa come parte di una strategia turistica più ampia. Ci stiamo preparando per 12 mesi incessanti con l’impegno politico in cima all’agenda di Bacta”.

PressGiochi