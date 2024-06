Arriva il numero Oro anche per il gioco del Lotto!

A distanza di 10 anni dal lancio dell’opzione ORO per il 10eLotto, IGT introduce il Numero ORO anche per il Gioco del Lotto

Il Gioco del Lotto presenta oggi un’altra grande novità: il Numero Oro – il Gioco del Lotto, come si legge nella determina direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Tale formula di gioco è introdotta, in via sperimentale, per un periodo di diciotto mesi, a decorrere dal 12 giugno 2024.

Il Numero Oro – il Gioco del Lotto è individuato tra i cinque numeri estratti del Gioco del Lotto e corrisponde sempre al quinto numero estratto per ciascuna delle 11 ruote.

La nuova opzione è possibile solo in abbinamento a una giocata al Gioco del Lotto ed esclusivamente per le sorti ambo, terno e quaterna. In caso di selezione di altre sorti o della modalità Lotto Più, l’opzione non può essere inclusa. Aggiungendo l’opzione si partecipa all’estrazione del Numero Oro sulle ruote giocate e il costo della giocata al Lotto raddoppia.

Inoltre, anche per questa opzione aggiuntiva sono possibili le giocate in abbonamento.

Il Numero Oro permette di vincere premi più ricchi e di accedere a nuove categorie di vincita.

In occasione del lancio della nuova opzione di gioco si è rinnovata anche la schedina di gioco, che contiene ben visibile una sezione dedicata al “Numero Oro”.

L’estrazione del Numero Oro – Gioco del Lotto avviene insieme all’estrazione dei numeri vincenti delle 11 ruote del Gioco del Lotto.



Il Gioco del Lotto è gestito in qualità di concessionaria esclusiva da Lottoitalia società del gruppo IGT.

