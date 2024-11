Argentina. La camera dei deputati discuterà proposta di legge federale sul divieto di pubblicità al gioco

La Camera dei deputati argentina discuterà una misura federale per il divieto alla pubblicità sul gioco d’azzardo mercoledì 27 novembre.

Il disegno di legge trasformerebbe la regolamentazione del gioco in Argentina, rendendo le misure di minimizzazione dei danni una questione nazionale piuttosto che provinciale. La proposta dovrebbe prevalere sulle normative provinciali, vietando tutte le pubblicità e sponsorizzazioni di gioco su tutto il territorio nazionale.

Ciò includerebbe il divieto di utilizzare i loghi delle società di scommesse sulle maglie dei calciatori, nonché la pubblicità nei media digitali e tradizionali e i bonus di benvenuto sulle piattaforme di gioco d’azzardo. Si vieterebbe anche l’uso di carte di credito o di benefit sociali per il gioco.

I partiti di opposizione tra cui la fazione Justicialisa Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalizione civica e gruppi di sinistra sostengono il disegno di legge. La coalizione di governo, che comprende il presidente Javier Milei La Libertad Avanza, Pro e una sezione della Unión Cívica Radical vuole escludere gli accordi di sponsorizzazione dal disegno di legge.

La mossa arriva dopo che il governo di Jorge Macri nella città di Buenos Aires, il territorio federale capitale, ha sospeso l’emissione di licenze di gioco a causa delle preoccupazioni sul gioco d’azzardo tra i minori. Gli attuali 11 licenziatari continuano a operare, ma il governo ha annunciato un riesame incentrato sui processi in atto per la verifica dell’età.

Nella provincia di Buenos Aires, il deputato provinciale UCR Diego Garciarena ha presentato un disegno di legge che richiederebbe l’identificazione biometrica per i prodotti da gioco. Il disegno di legge mira anche a limitare la pubblicità del gioco in un tentativo di ridurre l’esposizione tra i minori. Garciarena ha sostenuto che la provincia, la più popolosa in Argentina, aveva visto un aumento del gioco tra i minorenni. Sul tema della pubblicità, il suo disegno di legge propone di seguire l’esempio di Paesi come la Spagna e di vietare l’uso di figure pubbliche ben note nello sport e nell’intrattenimento per promuovere il gioco d’azzardo.

Il parere di minoranza chiede un divieto più ampio, che riguardi tutte le forme di pubblicità e sponsorizzazione del gioco d’azzardo senza fornire linee guida dettagliate.

Il dibattito deve aver luogo prima del 30 novembre, data in cui i legislatori iniziano una pausa di tre mesi. I legislatori stanno lavorando per garantire che la misura sia discussa e votata in tempo.

