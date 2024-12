AGSI. Convegno a Napoli: “Giochi legali: la tutela del gestore”

Domani, martedì 3 dicembre, alle ore 10:30, presso la sala consiliare del Comune di Napoli in Via Giuseppe Verdi n.35 (zona Piazza Municipio), si terrà il convegno intitolato “Giochi Legali:

Domani, martedì 3 dicembre, alle ore 10:30, presso la sala consiliare del Comune di Napoli in Via Giuseppe Verdi n.35 (zona Piazza Municipio), si terrà il convegno intitolato “Giochi Legali: La Tutela del Gestore”. L’evento, promosso dall’AGSI (Associazione Gestori Scommesse Italia), si propone come un importante momento di confronto sulle sfide che il settore dei giochi legali affronta in Italia.

A introdurre e coordinare l’incontro sarà il presidente dell’AGSI, Pasquale Chiacchio, mentre la moderazione è affidata a Mimmo Falco, Vice Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania. Il dibattito porrà particolare attenzione alla tutela dei gestori e delle imprese, sottolineando l’importanza di un contesto normativo chiaro e di politiche efficaci per contrastare il gioco illegale e garantire condizioni di sostenibilità per le attività regolari.

Tra i temi principali figurano le problematiche legate alla regolamentazione del comparto, alle difficoltà di accesso ai servizi bancari, alla protezione dei soggetti vulnerabili e al supporto ai gestori che operano nel rispetto della legalità e delle regole dettate dal governo italiano. Il convegno rappresenta un’occasione significativa per approfondire queste questioni e delineare prospettive future, attraverso un confronto aperto tra operatori del settore, esperti e rappresentanti istituzionali.

L’incontro si propone di promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza di tutelare chi opera nel rispetto delle norme, garantendo un equilibrio tra la sostenibilità economica delle imprese e l’adozione di misure efficaci per il contrasto all’illegalità. Un appuntamento cruciale per comprendere le dinamiche di un settore che riveste un ruolo strategico nel contesto economico e sociale italiano.

PressGiochi