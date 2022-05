ADM: incontro sul tema della contraffazione con il Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Milano, Eugenio Fusco

Si terrà questa mattina presso la sede di Piazza Mastai, 12 a Roma, un incontro sul tema della contraffazione a cui parteciperanno il Direttore Generale dell’Agenzia, Marcello Minenna e il Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Milano, Eugenio Fusco.

L’incontro prende spunto da una recente operazione di controllo a Linate durante la quale sono stati sottoposti a sequestro 4 motocicli elettrici di origine e provenienza cinese che imitano in modo illegittimo il design della Vespa tradizionale e per la cui tutela la società Piaggio Spa ha presentato in dogana istanza di tutela.

La contraffazione rappresenta grave minaccia per le imprese, i consumatori e per l’economia del nostro Paese. La concorrenza sleale ha, inoltre, messo drammaticamente in evidenza quanto la tutela e la protezione dei marchi e dei brevetti sia importante. Inoltre, quanto sia strategico tutelare il mercato legale con un piano finalizzato alla difesa dei prodotti Made in Italy.

La contraffazione è un delitto che reca particolare allarme sociale, in quanto lede contemporaneamente diversi beni giuridici:

La fede pubblica (intesa come legittimo affidamento che il consumatore deve riporre nei segni distintivi);

L’ordine economico (inteso come il diritto del titolare di proprietà intellettuale di non subire un illegittimo danno patrimoniale);

La salute e la sicurezza dei consumatori, in quanto il bene contraffatto è normalmente prodotto con materiale scadente e/o che non rispetta i criteri di sicurezza previsti dalla normativa unionale.

Il legislatore unionale, con il Reg. UE n. 608/2013, ha conferito alle amministrazioni doganali dell’Unione – in Italia all’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – il compito di far rispettare i diritti di proprietà intellettuale in relazione alle merci soggette a vigilanza o controllo doganale, al fine di impedire l’introduzione nel territorio unionale di merci contraffatte.

In particolare, ADM ha il potere di intervenire in caso di violazioni di marchi e di brevetti (disegni, modelli, denominazioni commerciali, topografie di prodotti a semiconduttori, modelli di utilità e dispositivi) e del diritto d’autore, nella misura in cui sono protette come diritti esclusivi.

Nell’ambito dell’incontro, oltre a illustrare i dati statistici delle merci risultate contraffatte, verranno esposte delle copie di automobili Ferrari d’epoca tra le quali spicca il modello utilizzato dal pluricampione di Formula 1, Niki Lauda.

