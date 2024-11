Codere Online pubblica rapporto finanziario del terzo semestre del 2024

Codere Online, uno dei principali operatori di gioco online in Spagna e America Latina, ha pubblicato i suoi risultati finanziari preliminari non verificati per il trimestre conclusosi il 30 settembre

Codere Online, uno dei principali operatori di gioco online in Spagna e America Latina, ha pubblicato i suoi risultati finanziari preliminari non verificati per il trimestre conclusosi il 30 settembre 2024.

Dal report emergono i seguenti dati:

I ricavi totali sono stati di 49,2 milioni di euro nel terzo trimestre del 2024, mentre i ricavi netti da gioco sono stati di 51,7 milioni di euro nel periodo, il 20% in più rispetto al terzo trimestre del 2023.

I ricavi del Messico sono stati di 24,2 milioni di euro nel terzo trimestre del 2024, mentre i ricavi netti da gioco sono stati di 26,7 milioni di euro nel periodo, il 27% in più rispetto al terzo trimestre del 2023.

I ricavi della Spagna (e i ricavi netti da gioco) hanno raggiunto i 20,9 milioni di euro nel terzo trimestre del 2024, l’11% in più rispetto al terzo trimestre del 2023.

L’utile netto escludendo la variazione non monetaria del fair value dei warrant pubblici è stato di 2,8 milioni di euro nei primi 9 mesi del 2024 rispetto a una perdita netta di 2,8 milioni di euro nello stesso periodo del 2023.

La cassa totale è di 44,0 milioni di euro al 30 settembre 2024.

La società prevede di chiudere l’anno nella parte superiore sia dell’anno completo 2024 previsione di ricavi netti da gioco di € 205 – 215 mm e Adj. Outlook EBITDA positivo di 2,5 – 7,5 mm.

Aviv Sher, CEO di Codere Online, ha commentato i risultati: “La nostra azienda ha registrato un altro trimestre di risultati solidi, con ricavi netti da gioco pari a 51,7 milioni di euro, con un aumento del 20% rispetto al terzo trimestre del 2023. In Messico, i ricavi netti da gioco hanno raggiunto i 26,7 milioni di euro, il 27% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, nonostante la significativa svalutazione del peso messicano in seguito alle elezioni presidenziali di giugno. In termini di valuta costante, i nostri ricavi netti da gioco nel paese sarebbero cresciuti del 43%. Nel frattempo, la performance in Spagna è rimasta solida, con ricavi netti da gioco pari a 20,9 milioni di euro nel trimestre, l’11% in più rispetto all’anno precedente.”

Oscar Iglesias, CFO di Codere Online, ha dichiarato: “Oltre alla significativa crescita del fatturato, abbiamo anche generato 1,5 milioni di euro di EBITDA rettificato e 3,5 milioni di euro di liquidità nel trimestre. Questo è ora il terzo trimestre consecutivo di EBITDA rettificato positivo e porta il totale dell’anno a 4,5 milioni di euro”.

Iglesias ha inoltre aggiunto: “Per quanto riguarda le nostre attuali previsioni per il 2024, prevediamo di chiudere l’anno nella parte alta della gamma rispetto sia i ricavi netti del gioco sia le previsioni di EBITDA rettificato”.

