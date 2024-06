ADM presenta le novità in materia di regole tecniche per il gioco online

Il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, adottato in attuazione dell’articolo 15 della legge 9

Il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, adottato in attuazione dell’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111 reca un nuovo e completo quadro regolatorio della disciplina del gioco pubblico con raccolta a distanza.

In particolare, l’articolo 6 disciplina i requisiti e le condizioni per la partecipazione al bando di gara per il rilascio delle concessioni per la gestione e la raccolta del gioco a distanza dettando, altresì, gli specifici obblighi, anche di natura tecnica, a cui i soggetti aggiudicatari della concessione dovranno attenersi per l’intera durata della concessione stessa.

Le numerose novità, in termini di aumento della sicurezza del gioco e delle infrastrutture di gioco, di maggiore trasparenza dell’offerta di gioco, di identificazione del giocatore, di tutela e protezione del giocatore dal rischio di gioco d’azzardo patologico ma anche da gioco illegale, unita alla necessità di portare avanti l’innovazione in un settore tecnologicamente all’avanguardia hanno reso necessario una profonda riscrittura delle regole tecniche per l’esercizio e la raccolta a distanza del gioco pubblico.

Compatibilmente con la necessaria riservatezza legata alla elaborazione dei documenti per il bando di gara, l’Agenzia intende presentare ai propri stakeholder, sia a quelli già titolari di concessione o che operano nel settore del gioco a distanza nei diversi ruoli della filiera, sia ai soggetti potenzialmente interessati alla partecipazione alla gara, le più importanti novità in materia di regole tecniche che saranno introdotte in attuazione del citato decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.

A tale scopo, il giorno 13 giugno p.v. alle ore 10,30 si terrà un incontro, tramite piattaforma Microsoft Teams, di presentazione agli stakeholder delle novità in materia di regole tecniche per l’esercizio e la raccolta a distanza del gioco pubblico.

Per partecipare all’incontro sarà necessario registrarsi, entro il giorno 12 giugno 2024, tramite il seguente link https://www.eventbrite.com/e/le-novita-in-materia-di-regole-tecniche-per-il-gioco-a-distanza-tickets-920908751867 compilando i campi richiesti e seguendo le istruzioni fornite. ADM si riserva il diritto di escludere dall’incontro, qualora non siano rispettate le policy e le regole fornite per la partecipazione all’incontro.

