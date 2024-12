10&Lotto: vincite in Puglia per oltre 83mila euro

Nei concorsi del 10&Lotto del 20 e 21 dicembre, la Puglia festeggia importanti vincite. Nell’estrazione del 20 dicembre, San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, registra un ‘5 Oro’ da

Nei concorsi del 10&Lotto del 20 e 21 dicembre, la Puglia festeggia importanti vincite.

Nell’estrazione del 20 dicembre, San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, registra un ‘5 Oro’ da 15.000 euro. A seguire, Bari celebra un ‘7 Oro’ da 12.500 euro, mentre a Veglie, in provincia di Lecce, viene centrato un ‘7 Doppio Oro’ da 5.000 euro. Da segnalare il premio più alto di questa estrazione, assegnato a Terme Vigliatore, in provincia di Messina, con una vincita di 30.000 euro.

Nell’estrazione del 21 dicembre, è Andria, in provincia di Barletta-Andria-Trani, a spiccare con una doppia vincita: un ‘6 Oro’ da 25.000 euro e un ‘8’ da 10.000 euro. A Massafra, in provincia di Taranto, si festeggia invece un ‘7’ da 16.000 euro.

Nel complesso, l’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito premi per un totale di 14,8 milioni di euro in tutta Italia, portando il montepremi complessivo del 2024 a oltre 3,7 miliardi di euro.

PressGiochi