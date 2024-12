10&Lotto: premi da 20mila euro per Piemonte e Puglia nel concorso del 7 dicembre

Il concorso del 10&Lotto di sabato 7 dicembre ha premiato il Piemonte con due vincite significative: due ‘nove’ da 20.000 euro ciascuno, rispettivamente per Torino e per Acqui Terme (AL).

Il concorso del 10&Lotto di sabato 7 dicembre ha premiato il Piemonte con due vincite significative: due ‘nove’ da 20.000 euro ciascuno, rispettivamente per Torino e per Acqui Terme (AL).

Anche la Puglia ha ottenuto due premi identici, con due ‘nove’ da 20.000 euro ciascuno, destinati a Bari e Molfetta (BA).

Nel concorso del 6 dicembre, si segnala una doppia vincita da 10.000 euro ciascuna: una per Giugliano in Campania (NA), ottenuta con un ‘sei’ Doppio Oro, e l’altra per Capannori (LU), realizzata grazie a un ‘cinque’ Oro.

Doppia soddisfazione anche per il Lazio: Roma è stata premiata con 6.100 euro grazie a un ‘quattro’ Doppio Oro, mentre Pomezia (RM) ha festeggiato un premio da 5.000 euro per un ‘sette’ Oro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito premi per un totale di 14,1 milioni di euro in tutta Italia, portando l’ammontare complessivo dei premi distribuiti dal 2024 a ben 3,6 miliardi di euro.

PressGiochi