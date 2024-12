10&Lotto, Palermo conquista la vincita più alta: un ‘otto Oro’ da 30mila euro

Il concorso del 10&Lotto del 19 dicembre ha premiato Palermo con la vincita più importante: ben 30.000 euro grazie a un “otto Oro”. Doppia fortuna in Lombardia, dove Milano è stata gratificata con un “sei” da 10.000 euro, a cui si aggiungono i 7.500 euro vinti a Misano di Gera d’Adda, in provincia di Bergamo.

Da segnalare anche le due vincite gemelle da 6.500 euro a Lucoli, in provincia dell’Aquila, entrambe ottenute con un “quattro Doppio Oro”. Altri tre premi da 6.300 euro ciascuno sono stati assegnati a Pompei, in provincia di Napoli.

La fortuna ha sorriso anche alla Calabria: a San Marco Argentano, in provincia di Cosenza, sono stati vinti 11.000 euro grazie a un “sei”.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito complessivamente premi per 24,5 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale dei premi erogati nel 2024 a ben 3,7 miliardi di euro.

PressGiochi