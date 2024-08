10&Lotto: la Puglia premiata con una serie di vincite per 180mila euro

Il concorso del 10&Lotto del 24 agosto vede protagonista la Puglia, con una serie di vincite. La piu’ importante si registra a Gravina in Puglia, in provincia di Bari, per

Il concorso del 10&Lotto del 24 agosto vede protagonista la Puglia, con una serie di vincite. La piu’ importante si registra a Gravina in Puglia, in provincia di Bari, per il valore di 100mila euro grazie ad un ‘nove’, a Lequile, in provincia di Lecce, si festeggiano i 50mila euro con un ‘nove’ Oro mentre per Leverano, in provincia di Lecce, il premio da incassare è di 20mila euro con un ‘nove’. Chiude il quadro delle vincite San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, dove si registra un premio da 11mila euro con un ‘cinque’.

Premiata anche la Sicilia con Nicolosi, in provincia di Catania, che esulta per i 100mila euro realizzati con un ‘nove’ a cui si aggiungono due premi da 20mila euro ciascuno per la Catania.

L’ultimo concorso del 10&Lotto, ha distribuito 9,9 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 2.498 mln dall’inizio dell’anno.

PressGiochi