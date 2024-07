10&Lotto: a Capaccio Paestum vinti un milione di euro

La Campania protagonista assoluta nell’ultimo concorso del 10&Lotto del 16 luglio. A Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, è stato vinto 1 milione di euro grazie ad un ‘dieci’. Un

La Campania protagonista assoluta nell’ultimo concorso del 10&Lotto del 16 luglio. A Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, è stato vinto 1 milione di euro grazie ad un ‘dieci’. Un ‘sette’ Oro da 50mila euro premia invece Monte di Procida, in provincia di Napoli.

Stessa cifra vinta anche a Collepasso, in provincia di Lecce, mentre due premi da 40mila euro ciascuno fanno esultare Marsala, in provincia di Trapani e Vado Ligure, in provincia di Savona.

L’ultimo concorso del 10&Lotto, ha distribuito 25 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 2.135 mln dall’inizio dell’anno.

PressGiochi