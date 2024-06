10&Lotto: a Roma vinti 100mila euro

Il concorso del 10&Lotto di martedì, 11 giugno fa festeggiare Roma con una vincita da ben 100mila euro grazie ad un ‘nove’ Doppio Oro, a questa si aggiungono i 6mila euro andati a Santa Marinella, in provincia di Roma, in questo caso la vincita è stata realizzata centrando un ‘sei’ Doppio Oro.

Sul podio delle vittorie piu’ importanti anche Sinopoli, in provincia di Reggio Calabria, con un ‘sei’ Doppio Oro da 35mila euro, mentre per Orvieto, in provincia di Terni, il premio da festeggiare è di 30mila euro grazie ad un ‘otto’ Oro.

Il concorso del 10&Lotto dell’11 giugno, ha distribuito oltre 26 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 1.784 mln dall’inizio dell’anno.

PressGiochi