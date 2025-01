10&Lotto: a Martina Franca (TA) arriva un ‘nove’ da 50mila euro

L’estrazione del 9 gennaio del 10&Lotto premia la Puglia con Martina Franca, in provincia di Taranto, che conquista un premio da 50mila euro grazie ad un ‘nove’ Oro.

Si festeggia anche a Verbania, in Piemonte, con i 30mila euro vinti grazie ad un ‘otto’ Oro, mentre per la Sicilia si registra una doppia vincita con i 20mila euro per Castell’Umberto, in provincia di Messina e 10mila euro per Giarre, in provincia di Catania, rispettivamente con un ‘nove’ e con un ‘otto’.

Fortunata anche la Campania con due ‘tre’ da 9mila euro ciascuno centrati a Salerno ed un ‘sei’ Oro per Monte di Procida, in provincia di Napoli.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha istribuito premi per 25 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 97,4 milioni da inizio anno.

PressGiochi