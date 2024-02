Yolo Group si unisce ad IBIA prima del lancio sul mercato brasiliano

Yolo Group ha aderito alla International Betting Integrity Association (IBIA). Il Gruppo è stato fondato nel 2014 e ha uffici in Estonia, Malta, Brasile, Australia e Guernsey. Il suo marchio Sportsbet.io confluirà ora nella principale rete globale di monitoraggio dell’integrità di IBIA. L’operatore si unisce a circa 50 società e oltre 125 marchi leader di scommesse sportive in IBIA e consolida ulteriormente la posizione dell’associazione come principale organismo di monitoraggio dell’integrità gestito dagli operatori a livello mondiale.

La mossa precede l’apertura anticipata del mercato brasiliano delle scommesse sportive che richiederà, come condizione per la licenza, che un operatore si impegni con un organismo di monitoraggio dell’integrità. Un certo numero di operatori focalizzati sul Brasile si sono uniti all’IBIA nel 2023 e secondo H2 Gambling Capital, la principale autorità indipendente sui dati del mercato del gioco d’azzardo globale, i membri dell’IBIA rappresentano già oltre il 60% del gioco d’azzardo a distanza in Brasile, rendendo l’IBIA una posizione unica per proteggere l’integrità di quel mercato .

Matthew D’Emanuele, CEO di Yolo Entertainment presso Yolo Group, ha dichiarato: “Prendiamo incredibilmente sul serio la nostra integrità delle scommesse presso Yolo Group, ed è per questo che aderire all’IBIA è un passo così importante per noi. Il nostro settore fa affidamento sulla salvaguardia della competizione sportiva e lavoreremo a stretto contatto con l’IBIA per fornire tutto il supporto possibile per contribuire a fornire un ambiente divertente, veloce ed equo per le scommesse sportive”.

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha dichiarato: “Sono lieto di dare il benvenuto a Yolo Group nell’associazione. La decisione di Yolo Group di aderire a IBIA dimostra il desiderio dell’azienda di utilizzare la migliore protezione dell’integrità disponibile a livello globale per il suo prodotto di scommesse sportive e amplia ulteriormente la principale rete di monitoraggio dell’integrità di IBIA. L’associazione non vede l’ora di lavorare a stretto contatto con l’operatore per proteggerlo da attività di scommesse corrotte sia a livello globale che in relazione a mercati specifici come il Brasile”.

L’IBIA è un ente senza scopo di lucro che non ha conflitti di concorrenza con la fornitura di servizi commerciali ad altri settori ed è gestito da operatori per operatori per proteggere i mercati regolamentati delle scommesse sportive dalle partite truccate. La rete di monitoraggio globale di IBIA è uno strumento anti-corruzione altamente efficace, poiché rileva e segnala attività sospette nei mercati delle scommesse regolamentati. Attraverso la rete di monitoraggio IBIA è possibile tracciare le attività transazionali legate ai singoli conti cliente.

Il rapporto annuale sull’integrità 2023 recentemente pubblicato dall’IBIA ha dettagliato 184 avvisi segnalati nell’anno, il che rappresenta una diminuzione di 101 (o 35%) rispetto alla cifra rivista del 2022 di 285 avvisi. Gli allarmi IBIA hanno contribuito alle indagini e alla successiva sanzione di 21 club, giocatori e dirigenti nel 2023, in aumento rispetto ai 15 sanzionati nel 2022.

