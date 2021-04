World Match tra i finalisti dei Global Gaming Awards London 2021

WorldMatch è tra i finalisti dei Global Gaming Awards London 2021 per la categoria “Product Launch of the Year” con CandyBar. World Match è estremamente orgoglioso di questo traguardo e fiero del team, il cui lavoro sodo e dedizione ha fatto guadagnare un tale riconoscimento.

Candy Bar è un gioco con un layout ed una interfaccia utente appositamente studiati e sviluppati per una fruizione mobile portrait. Sia lo stile grafico che l’audio classico richiamano i giochi arcade degli anni‘80. La modalità di gioco è intuitiva ed immediata. La slot offre una doppia paytable, pagano sia i simboli singoli che quelli doppi. In caso di vincita si attiva l’opzione del gioco double fino alla possibilità di 5 raddoppi consecutivi. Moltiplicatore di vincita X2 e X3. La slot è disponibile anche nella versione con Jackpot. Candy Bar infine è stato certificato per i principali mercati regolamentati.

I Global Gaming Awards di Londra sono riconoscimenti molto prestigiosi nel settore del gaming, promossi dall’autorevole rivista Gambling Insider in associazione con G2E e assegnati in modo indipendente da KPMG. Essere finalisti è un risultato notevole. I vincitori saranno annunciati il 28giugno, dopo essere stati selezionati da una giuria di 50 CEO del settore.

PressGiochi