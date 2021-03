WolrdMatch lancia 34 giochi certificati nel mercato bielorusso

World Match annuncia un passo molto importante per la sua crescita al livello internazionale: il lancio di 34 prodotti certificati per il mercato regolamentato Bielorusso. I giocatori bielorussi potranno divertirsi con un portfolio di slot coinvolgenti ed adrenaliniche. WorldMatch ha scelto 34 slot per la Bielorussia che spaziano da contenuti classici a giochi nuovi di zecca. La proposta di WolrdMatch varia da temi classici come frutta o tema egizio a novità assolute come natura, avventura e molto altro.

Andrea Boratto, CEO di WorldMatch commenta il lancio delle Slot in Bielorussia confermando l’intenzione di WorldMatch a proseguire nello sviluppo del proprio business su tutti i mercati in via di regolamentazione; per questo motivo ottenere subito le certificazioni necessarie per operare nei paesi che promuovono il gioco legale si allinea perfettamente con la strategia della società. Ha aggiunto che oltre al mercato Europeo, WorldMatch conta molto sui paesi LATAM e dell’Est Europa per l’incremento dei mercati regolamentati.

WorldMatch è entusiasta di collaborare con gli operatori Bielorussi e confida molto nella capacità dei propri prodotti di soddisfare le aspettative dei giocatori locali.

