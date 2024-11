Viterbo: controlli amministrativi della Polizia nelle sale gioco e scommesse

Nel mese di novembre il personale della Polizia di Stato ha sottoposto a controllo amministrativo attività ed esercizi pubblici operanti nella provincia di Viterbo sulla base di specifiche autorizzazioni di Polizia.

Le verifiche effettuate dal personale della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Viterbo – si legge in una nota della Questura- sono state estese alle oreficerie ed alle sale gioco e scommesse con un particolare focus sul rispetto delle prescrizioni rivolte all’adozione di misure di difesa passive, nonché della loro conformità ai più innovativi standard richiesti dalla normativa vigente per la prevenzione dei reati contro il patrimonio.

Nelle sale, il controllo è stato esteso anche agli avventori.

Nello specifico in una di queste è stata sorpresa nell’atto di utilizzare una macchina da gioco una persona sottoposta alla misura di prevenzione del Daspo Willy, provvedimento che viene applicato a coloro che si rendono autori di reati o condotte illecite in locali pubblici o esercizi analoghi ovvero in locali di intrattenimento e svago.

Il summenzionato cliente è stato denunciato all’autorità giudiziaria in stato di libertà per la violazione di cui all’articolo 13-bis del Decreto Legge 14/2017 e successive modifiche. Si rammenta che al destinatario del Daspo Willy è vietato l’accesso nei luoghi suddetti così come è vietato lo stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.

Continueranno ancora nelle prossime settimane nell’intera provincia mirati controlli amministrativi alle attività in possesso di licenza di Polizia finalizzati a verificare lo scrupoloso rispetto della normativa vigente di settore.

PressGiochi