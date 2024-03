Virtual sports: su Planetwin365 on air i nuovi giochi targati Inspired

Tra le new entry, disponibili sia sull’online che sul retail, V-Play Torneo, l’innovativa esperienza di calcio virtuale che propone quote fino a 50.000

Ancora una novità per l’offerta Virtual Sports di Planetwin365 che si arricchisce grazie all’ampliamento dell’accordo tra SKS365 e Inspired Entertainment, società leader nella fornitura di giochi, sistemi e soluzioni B2B.

A partire da oggi, Planetwin365 sarà uno dei primi operatori italiani a offrire sia sul canale online che su quello retail V-Play Torneo: l’innovativo gioco di calcio virtuale con grafica ultra- realistica in cui 8 squadre si sfidano in un avvincente torneo a eliminazione diretta per vincere la coppa; ad accompagnare i risultati, anche gli highlights delle partite di quarti di finale, semifinali e finali, che intratterranno i giocatori fino alla proclamazione della squadra campione.

Grazie all’ampliamento della partnership, il catalogo Planetwin365 si arricchirà anche dei giochi V-Play City Park Dogs, in cui velocissimi levrieri virtuali si sfidano in gare adrenaliniche con sfondo cittadino e V-Play Football Ultra 2, una nuova tipologia di calcio virtuale che offre ai giocatori la possibilità di scommettere su quote fino a 50.000.

“Siamo entusiasti di offrire V-Play Torneo, V-Play Football Ultra 2 e V-Play City Park Dogs a tutti i nostri clienti”, commenta Samuele Feci, Head of Retail Product Revenue & Distribution di SKS365. “Inspired è uno dei fornitori leader di contenuti Virtual Sports ed è noto per la qualità dei suoi prodotti. L’ampliamento dell’accordo si allinea perfettamente con il nostro impegno nel far crescere costantemente l’offerta di gioco con contenuti all’avanguardia e nell’offrire ai nostri clienti la migliore esperienza di intrattenimento sia online che nei punti vendita. Siamo convinti che il consolidamento e l’evoluzione di questa partnership contribuirà alla nostra ulteriore espansione nel mercato italiano”.

“Siamo lieti di offrire tre dei nostri eccezionali prodotti – V-Play Torneo, V-Play City Park Dogs e V-Play Football Ultra 2 ai clienti di Planetwin365 in Italia”, aggiunge Ian Freeman, Chief Commercial Officer di Virtual Sports presso Inspired. “Il lancio di questi giochi innovativi, che propongono tipologie di scommesse avvincenti, sottolinea il nostro impegno nel creare esperienze immersive e coinvolgenti per i giocatori che, allo stesso tempo possano contribuire alla crescita dell’azienda”.

PressGiochi