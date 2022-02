Vincicasa: un’infermiera di Neive vince una casa da 500mila euro

È stata presentata, per l’incasso, la vincita del concorso n. 18 del 18 gennaio 2022 di VinciCasa.

Il “5” è stato centrato a Neive (CN) presso il punto vendita Sisal situato in piazza Garibaldi, 23; la combinazione vincente: 9, 11, 13, 32, 40.

Il premio, costituito da 500.000 €, sarà così ripartito:

200.000€ corrisposti subito, in denaro, che il vincitore potrà utilizzare come preferisce, senza alcun vincolo;

la restante parte dedicata all’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano.

“Teresa” è il nome di fantasia scelto dalla vincitrice per raccontare la storia della sua vincita. Una storia che parte da lontano, dalle sue origini pugliesi e arriva fino al piccolo comune di soli 3.000 abitanti in provincia di Cuneo, famoso per il suo borgo, uno dei più belli d’Italia. Siamo nelle Langhe, nel distretto vinicolo del Barbaresco ma, soprattutto, siamo nel luogo dove la vincitrice ha scelto di vivere con i suoi figli e il marito.

Teresa è un’infermiera, una mamma, una moglie. Una donna soddisfatta e appagata che ha avuto tutto quello che desiderava ma che convive ogni giorno con la difficoltà economica di arrivare a fine mese.

Una vita dedicata agli altri, per aiutare gli altri. Ma anche una vita di sacrifici e priorità che vengono sempre prima di ogni altra cosa, anche del desiderio di poter realizzare piccoli sogni.

Teresa è soprattutto una donna ottimista e che crede nel destino, consapevole però che alla fortuna occorre andare incontro e che il primo passo per poter vincere è giocare; compra così una schedina da 2€, con determinazione assoluta.

“Certo, non ero sicura di vincere, ma ero sicura di voler tentare la fortuna. Quando ho visto che nella combinazione generata da una giocata casuale al terminale c’erano le date importanti della mia famiglia, ho capito che la fortuna era pronta a bussare alla mia porta. Volevo crederci e ci ho creduto fino in fondo”.

Alla scoperta della vincita, controllando sulla app di VinciCasa, Teresa è rimasta attonita e incredula. Tutto era accaduto per davvero malgrado temesse di essersi sbagliata. Poi la conferma del marito ed una gioia concitata per entrambi. Era lei la vincitrice di una casa e la protagonista di una favola!

“Ho sempre sognato di avere una casa tutta per me, mia per davvero! E poi ero felice per i miei figli, all’idea di poterli aiutare economicamente ad avviare il loro futuro con un pizzico di coraggio e serenità.”

Finalmente il sogno nel cassetto che potrà realizzare. Pugliese di origine, la vincitrice non ha mai potuto visitare i trulli. “Ho visto i trulli per una vita intera solo sui libri o su Google. Ora però voglio sentire i profumi, i colori e l’aria che si respira attorno. Finalmente posso programmare un viaggio nella mia terra e lo farò molto presto!”

La vincitrice non ha ancora deciso come e dove sarà la “sua” casa. Ad oggi sta ancora vivendo l’emozione di sapere che sarà veramente sua ed avrà due anni di tempo per sceglierla e fare la scelta migliore per tutta la sua famiglia.

La fortunata donna ha riprovato a giocare la stessa schedina con gli stessi numeri e continuerà a farlo perché per lei è un’occasione per ribadire che non cambierà mai il suo modo di essere. Indipendentemente dai soldi. Teresa deve tutta la sua vita a quei numeri, quelle date che hanno forgiato la sua vita bellissima e oggi ancora più serena grazie a VinciCasa.

PressGiochi