Villanova d’Asti a favore della salute pubblica

Dal 2016 la Legge 9/2016 sul Contrasto al Gioco d’azzardo patologico ha iniziato a contrastare il fenomeni con limitazioni di orario e distanze da mantenere. La Giunta Cirio, lo scorso giugno, è intervenuta sulla questione “retroattività”. Secondo la legge sulla ludopatia, gli esercizi irregolari hanno un tempo determinato per adeguarsi: per bar e tabacchi 18 mesi, mentre per le sale slot si arriva ad un massimo di 5 anni. L’emendamento che era stato ribattezzato “Riparti -slot”, era infatti indirizzato, secondo la maggioranza, a sostenere i lavoratori del mondo delle scommesse. Da subito si era però scontrato con le opposizioni di numerose associazioni.

